Причины сбоя в работе общественного транспорта объяснили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 6 октября в связи с выпадением осадков и понижением температуры в Алматы в утреннее время наблюдались сбои в интервале движения общественного транспорта, плановый выпуск на некоторых маршрутах был восстановлен лишь к 8 часам. Об этом сообщили в управлении городской мобильности города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении также добавили, что 6 октября на одной из подстанций (№16) вышел из строя силовой кабель. В результате было нарушено движение троллейбусных маршрутов по улицам Шаляпина от Саина до Момышулы, по Момышулы до Абая от 3 микрорайона до Саина и по Саина от Жубанова до Студенческой. По Щепиткова от р. Алматинки до Алтынсарина.

Во-избежание перегрузки и полной остановки маршрутов было принято решение о сокращении планового количества выпуска троллейбусов №5, 12, 6, 11. В настоящий момент ситуации выправлена и на линии обеспечен 100% выпуск.

«Уменьшение количества автобусов до 94% в утреннее время связано с сгущением дизельного топлива из-за наступивших низких температур. Перевозчики заказали доставку межсезонного топлива по ежегодному плану к 15 октября. Управлением и перевозчиками принимаются комплексные меры по обеспечению планового выхода автобусов на маршруты», - отметили в управлении городской мобильности.