РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:13, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Причины сбоя в работе общественного транспорта объяснили в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 6 октября в связи с выпадением осадков и понижением температуры в Алматы в утреннее время наблюдались сбои в интервале движения общественного транспорта, плановый выпуск на некоторых маршрутах был восстановлен лишь к 8 часам. Об этом сообщили в управлении городской мобильности города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении также добавили, что 6 октября на одной из подстанций (№16) вышел из строя силовой кабель. В результате было нарушено движение троллейбусных маршрутов по улицам Шаляпина от Саина до Момышулы, по Момышулы до Абая от 3 микрорайона до Саина и по Саина от Жубанова до Студенческой. По Щепиткова от р. Алматинки до Алтынсарина.

    Во-избежание перегрузки и полной остановки маршрутов было принято решение о сокращении планового количества выпуска троллейбусов №5, 12, 6, 11. В настоящий момент ситуации выправлена и на линии обеспечен 100% выпуск.

    «Уменьшение количества автобусов до 94% в утреннее время связано с сгущением дизельного топлива из-за наступивших низких температур. Перевозчики заказали доставку межсезонного топлива по ежегодному плану к 15 октября. Управлением и перевозчиками принимаются комплексные меры по обеспечению планового выхода автобусов на маршруты», - отметили в управлении городской мобильности.


    Теги:
    Транспорт Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!