Причины роста цен на жилье назвал глава Ассоциации застройщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фундаментальные причины повышения цен на жилье назвал президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я бы хотел рассказать о фундаментальных причинах роста текущих цен на рынке. Основной причиной является рост цен на строительные материалы», - сказал Виктор Микрюков в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

Он рассказал о ситуации с повышением цен на основные строительные материалы.

«Если смотреть на динамику, то бурный рост материалов идет с периода января по май этого года. То есть, учитывая темпы строительства близлежащих стран, таких как Республика Узбекистан, учитывая, какими темпами сейчас развивается Китай, мы потеряли очень много материалов, таких как арматура, потому что металл в основном вывозится в Китай. Это цемент, который аналогично экспортируется в Китай, а также минплита и газоблок», - добавил Виктор Микрюков.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане изучат объективность повышения цен на строительные материалы, а также действия субъектов рынка на предмет ценового сговора.

Глава АЗК отметил, что на сегодняшний день Агентством по защите и развитию конкуренции РК проводятся анализы по республике по основным строительным материалам (кирпич, цемент, арматура и другие), в рамках которых будет изучена объективность повышения цен, а также действия субъектов рынка будут рассмотрены на предмет ценового сговора.



