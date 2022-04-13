Причины роста цен на продукты в Казахстане перечислили в Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. Какие именно перечислил заместитель председателя комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, мировая тенденция роста цен в этом году во многом зависела от причин прошлого года и ситуации в Украине. В связи с санкциями в отношении РФ и ответными мерами России в отношении неё, нарушена установленная цепочка поставок продовольствия по всему миру. Конфликт вызвал разрозненный продовольственный кризис в мире. В целом, по мнению политиков и ведущих экономистов, рост цен на мировом рынке был неизбежен.

«По данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), в марте мировые цены достигли исторического максимума. В годовом выражении цены выросли на 34%. Только в марте текущего года рост цен составил 12,6%. Например, цены на растительные масла выросли на 56,1%, зерновые - на 37,3%, молочные продукты - на 23,6% и сахар - на 22,6%», - сообщил председатель комитета во время пресс-конференции в СЦК.

Также спикер рассказал о внутренних факторах. Причиной роста цен на капусту и картофель в настоящее время является сезонность. С ней связано увеличение затрат на хранение и сокращение запасов. К тому же сейчас завозится свежая продукция из Узбекистана и Пакистана, что является тоже основой для роста цен.

«Удорожание кормов по причине засухи является причиной роста цен на говядину, куриное мясо, молочную продукцию и яйца. Повышение акцизов на ГСМ в 2021 году тоже явилось одной из причин роста на продовольствие. Был небольшой рост тарифов на коммунальные услуги, повышение цен на сырье, удобрения, ветеринарные препараты логистику также влияют на рост цен на социально значимые продовольственные товары. Определенную лепту в рост цен на СЗПТ также внесли январские события», - добавил Айдар Абилдабеков.

Он подчеркнул, что рост цен на сахар обусловлен геополитической обстановкой в мире, связанной с событиями в Украине и запретом экспорта сахара из РФ. Россия была основным поставщиком сахара, Казахстан импортировал 58%.

«Казахстан является страной с рыночной экономикой и в связи с Законом «О регулировании торговой деятельности», цены на товар определяются субъектами внутри торговли самостоятельно, за исключением розничных цен на социально значимые продовольственные товары. Перечень состоит из 19 товаров. При этом, допустимый размер предельной торговой надбавки составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Возможный контроль за нами только в отношении социально значимых продовольственных товаров», - заключил спикер.