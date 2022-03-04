Причины решения о сносе здания резиденции в Алматы пояснили в УДП Президента РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В адрес Управления Делами Президента Республики Казахстан поступают запросы от СМИ о причинах сноса разгромленного и сожженного во время трагических событий января здания резиденции Президента в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП.

«Сообщаем, что к настоящему моменту получено окончательное заключение экспертов Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития (КазМИИР), которые установили, что здание резиденции «ограниченно пригодно к эксплуатации».

Из-за пожара и предельно высокой температуры повреждены металлические элементы, которые являются основой всех несущих конструкций и кровли. В сохранившихся фрагментах здания невозможно полностью устранить запах гари.

Более того, на сегодняшний день часть конструктивных элементов объекта не соответствует действующим строительным нормам и правилам.

Потребуются огромные капитальные вложения для восстановления основных конструкций здания и его сейсмоусиления.

По мнению экспертов, переоборудование здания резиденции и его активная эксплуатация также не являются безопасными.

Снос памятника истории республиканского значения будет произведен с соблюдением всех процедур, требуемых законодательством Республики Казахстан в отношении объектов такого статуса», - пояснили в пресс-службе Управления Делами Президента Республики Казахстан.

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что служебная резиденция Президента в Алматы будет снесена. «По решению Президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан», - написал Берик Уали в Facebook.

Фото, приложенные к сообщению, сделаны 10 января и 16 февраля 2022 года.



