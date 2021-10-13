Причины распространения бруцеллеза скота назвал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области рассматривали обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов сообщил, что в целом по области наблюдается снижение зарегистрированных неблагополучных пунктов по особо опасным болезням с 65 в 2020-м году до 19 - в нынешнем.

В прошлом году в регионе выявили бруцеллёз у 955 голов крупного рогатого скота, в этом – у 418. Сейчас в области в два раза меньше населенных пунктов, неблагополучных по бруцеллезу, – всего шесть.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что основной причиной распространения бруцеллеза являются нарушения при завозе скота.

«В ряде районов есть рост случаев бруцеллеза: в Кызылжарском - 99 голов, Есильском - 89, Шал акына - 26. По каждому случаю проведены расследования. Основной причиной является перемещение животных без уведомления ветслужбы. Завозят из других регионов. Выявлялись случаи среди завезенного скота. К примеру, в мае-июне в Айыртауский район из Мангистауской области завезли 401 голову КРС. Поставили на карантин. У 35 бруцеллез подтвердился, у 23 – анализы с сомнительным результатом. Все 58 голов отправили на санитарный убой. Думаю, таких случаев можно назвать много», - сказал К. Аксакалов.

Птичий грипп в этом году зарегистрировали в селе Лебяжье района М. Жумабаева. Дальше инфекция не распространилась. Всего уничтожили 2 128 голов птицы. Владельцам выплатят компенсацию по рыночной стоимости. В целях профилактики птицу вакцинируют. Выделили 1,2 млн доз вакцины, подали заявку еще на 112 тысяч доз. Всего по области привили более 977 тысяч голов птицы. На птицефабриках вакцинировали все поголовье.

По словам Б.Альжанова, в этом году увеличилось количество подозрений на бешенство среди животных до 35 случаев. Диагноз подтвердился в 11 случаях. Источником инфекции стали дикие плотоядные животные. Для профилактики вакцинировали 45,3 тысячи голов сельскохозяйственных и домашних животных. Управление направило в Министерство сельского хозяйства заявку на дополнительное выделение 108 тысяч доз вакцины, чтобы привить животных в угрожаемых зонах в ноябре и декабре.

«Угрозу распространения бешенства представляют и бродячие собаки, и кошки. В последнее время участились обращения и жалобы со стороны общественных объединений и гражданских сообществ по защите животных касательно гуманности применяемых методов и нарушения Правил. Отсутствие специализированного учреждения для временного содержания отловленных бродячих собак и кошек является препятствием для планомерной работы по отлову. Поэтому ветеринарной службой проводится отлов и умерщвление бродячих собак и кошек по обращениям граждан при угрозе жизни и здоровью населения», - сказал Б.Альжанов.

Подводя итоги, аким области подчеркнул, что ветеринарный контроль должен быть максимально строгим.

«Ситуация в мире непростая. Надо информировать об этом людей. Нужно требовать вакцинацию. Тем более что для подсобных хозяйств она бесплатная. Поголовье скота растет в области, строим фермы. Ветеринарный контроль должен быть строгим. Работа должна быть поставлена на хорошем уровне. Чуть что-то прозеваем, большой урон получим», - подчеркнул К.Аксакалов.



