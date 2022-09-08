Причины пожаров  в Алматы назвали в МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрий Титов сообщил о том, какие версии пожаров в Алматы рассматриваются ведомством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам замглавы Комитета противопожарной службы МЧС РК, причина практически 50% всех пожаров кроется в неосторожном обращении населения с огнем. Следующая причина – нарушение правил пожарной безопасности.

Он также прокомментировал, какие версии пожаров в Алматы рассматриваются ведомством.

«По пожарам рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. По всем пожарам проводятся дознания сотрудниками МЧС и МВД РК. Если будут выявлены виновные, они будут привлечены к ответственности», - пояснил Дмитрий Титов.

Он также добавил, что ведомство не располагает информацией о намеренном поджоге.

В результате пожара на Кенсайском кладбище повреждены 60 могил. Тушение пожара замедлялось порывами ветра, объяснил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Самат Асаинов.

Ранее сообщалось, что более 100 огнеборцев тушили природный пожар, возникший в районе Кенсайского кладбища в Алматы.

Вчера также был ликвидирован пожар на Кок-Тобе. На месте было задействовано 19 единиц пожарной техники с поливомоечной машиной и 130 человек личного состава.

Полиция Алматы задержала подозреваемого в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе Алматы.

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