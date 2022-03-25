Причины падения деревьев назвали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы участились случаи падения деревьев. Причину назвали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соцсетях появились фото и видео падения деревьев во дворах, на авто и дороги.

В управлении зеленой экономки города сообщили, что в марте этого года наблюдалось частое падение деревьев на территории Алматы по причинам неблагоприятных погодных условий (обильные дожди, мокрый снег), из-за которых размывался грунт, ослабевала корневая система деревьев. В результате этого происходило падение не только аварийных, но и здоровых деревьев.

«Администраторами бюджетных программ по содержанию и защите зеленых насаждений на землях общего пользования являются аппараты акимов районов, которыми ведется мониторинг на выявление упавших деревьев. Ликвидация происходит силами подрядных организаций и Службой спасения города Алматы», - сообщили в управлении.

По информации ведомства, на территории города имеются множество старых аварийных деревьев, но из-за негативного отношения к массовой вырубки со стороны общественности, районными акиматами работы по устранению аварийных деревьев происходит постепенно. На места вырубленных аварийных деревьев, производится компенсационная посадка новых саженцев, обновляя зеленый фонд Алматы.

«Также в случае падения дерева на автотранспорт, пострадавшему необходимо получить справку в Службе спасения города Алматы, после чего произвести оценку ущерба для дальнейшей подачи искового заявления в судебные органы», - отметили в управлении.

На сегодня в мегаполисе выявлено 84 случаев падения стволов деревьев и больших веток (в том числе, на автомашину – 44). На 62 адресах работы по ликвидаций выполнены силами коммунальных служб аппаратов акимов районов и службой спасения города Алматы, 22 в работе.

Фото: instagram.com/krisp_almaty