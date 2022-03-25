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    16:26, 25 Март 2022 | GMT +6

    Причины падения деревьев назвали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы участились случаи падения деревьев. Причину назвали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соцсетях появились фото и видео падения деревьев во дворах, на авто и дороги.

    В управлении зеленой экономки города сообщили, что в марте этого года наблюдалось частое падение деревьев на территории Алматы по причинам неблагоприятных погодных условий (обильные дожди, мокрый снег), из-за которых размывался грунт, ослабевала корневая система деревьев. В результате этого происходило падение не только аварийных, но и здоровых деревьев.

    «Администраторами бюджетных программ по содержанию и защите зеленых насаждений на землях общего пользования являются аппараты акимов районов, которыми ведется мониторинг на выявление упавших деревьев. Ликвидация происходит силами подрядных организаций и Службой спасения города Алматы», - сообщили в управлении.

    По информации ведомства, на территории города имеются множество старых аварийных деревьев, но из-за негативного отношения к массовой вырубки со стороны общественности, районными акиматами работы по устранению аварийных деревьев происходит постепенно. На места вырубленных аварийных деревьев, производится компенсационная посадка новых саженцев, обновляя зеленый фонд Алматы.

    «Также в случае падения дерева на автотранспорт, пострадавшему необходимо получить справку в Службе спасения города Алматы, после чего произвести оценку ущерба для дальнейшей подачи искового заявления в судебные органы», - отметили в управлении.

    На сегодня в мегаполисе выявлено 84 случаев падения стволов деревьев и больших веток (в том числе, на автомашину – 44). На 62 адресах работы по ликвидаций выполнены силами коммунальных служб аппаратов акимов районов и службой спасения города Алматы, 22 в работе.


    Фото: instagram.com/krisp_almaty
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    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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