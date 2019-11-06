Причины ограничений на ввоз казахстанской продукции в РФ назвал Айдарбек Сапаров

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России рассказал, как будет решаться проблема ограничений на ввоз сельхозпродукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актуальный для казахстанских сельхозтоваропроизводителей вопрос обсуждали на панельной сессии «Развитие приграничной торговли: евразийский акцент» в Омске. А.Сапаров отметил, что существуют факторы, влияющие на экспорт и импорт казахстанской сельхозпродукции. По его словам, чаще всего в качестве инструмента создания барьера используются запреты надзорных органов в этой сфере.

«Что касается ограничений на ввоз казахстанской продукции, основными причинами является отсутствие интеграции казахстанской системы электронной ветеринарной сертификации с российской Федеральной государственной информационной системой «Меркурий». На сегодняшний день силами двух ведомств проводятся работы по передаче электронных ветеринарных сертификатов из ИС ЕАСУ в «Меркурий», что в будущем позволит исключить проблемы по простойке сельхозпродукции на границе Казахстана и России. Подписана Дорожная карта. Думаю, в скором времени это сделаем», - сказал А.Сапаров.

Он проинформировал, что на первом международном агропромышленном форуме в Москве профильные министерства Казахстана и России договорились создать рабочую группу для оперативного решения проблемных вопросов экспортеров.

«Думаю, с этого месяца эти вопросы решатся. Были ограничения по нескольким предприятиям со стороны России. Эти вопросы сразу же решили, сняли ограничения», - отметил А.Сапаров.

Он добавил, что в целом, приграничное сотрудничество России и Казахстана складывается достаточно благоприятно.

«Связи между нашими и российскими регионами активно развиваются не первый год. До 80% зерноуборочных комбайнов на полях Казахстана - из России. Россельмаш развивает сборку комбайнов в Казахстане, с россиянами в нашей стране построят тепличный мега-комплекс площадью 600 гектаров. Идет реализация 5 крупных инвестиционных проектов. Это реконструкция и модернизация масложирового комплекса в Алматы, строительство птицефабрики в Западно-Казахстанской области - «Уральская птицефабрика», строительство тепличных комплексов в Алматинcкой и Туркестанской областях и мясоперерабатывающего завода в Костанайской области», - рассказал А.Сапаров.

По его словам, организуется совместное производство сельскохозяйственной техники. В частности, проект по производству техники компании «Петербургский тракторный завод» в Костанае совместно АО «Агромашхолдинг KZ» и компанией ПТЗ.

«В целом взаимный товарооборот растет из года в год. Отсутствие таможенных барьеров все-таки позволяет развивать сотрудничество на должном уровне. Министерство всегда готово проработать совместно с инвестором проблемные вопросы и найти пути их решения, оказать содействие в консультировании о новых перспективных направлениях сотрудничества», - заключил А.Сапаров.

За последние 5 лет в отрасль сельского хозяйства РК привлечено 3,3 млрд долларов США инвестиций.