Причины неосвоения бюджета и некачественного строительства назвали в Антикоре
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов назвал причины неосвоения бюджета некоторыми госорганами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Почему идет неосвоение? Потому что, есть Счетный комитет, другие органы. Много контролирующих органов с большими функциональными полномочиями. Они любой тендер могут признать незаконным, могут обжаловать его. Почему у нас некачественное строительство? Потому что в начале года, когда объявляется тендер, выигрывает один, второй обжалует. Эти судебные тяжбы, прокурорские проверки, они длятся по полгода. К концу года он должен построить объект. Или он будет некачественно стоять, или вот так форму 2 подпишет и станет объектом уголовного преследования. Должен быть проект, нужно идти постепенно – освоил – выделил», - сказал Марат Ахметжанов в ходе онлайн-встречи с представителями НПО в рамках Гражданского форума.
По его словам, в Правительстве есть целевые индикаторы.
«Это конец года, к ответственности привлекают тех, кто не освоил бюджет; второе – кто не выполнил целевые индикаторы по вводу жилья, промышленных объектов. Вот поэтому они вынуждены недостроенный объект поставить, заявить, что он как будто уже действует, чтобы достичь этих целевых показателей. Поэтому, у нас к этому очень большие вопросы имеются, мы сейчас сферу госзакупа анализируем, в том числе и деятельность этих государственных контрольно-надзорных органов. Там тоже очень много злоупотреблений, очень много предпочтений тому или иному, кто обращается. Эти схемы у нас имеются уже, в следующий раз мы все это покажем», - пообещал глава Антикора.
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