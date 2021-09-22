Причины наиболее крупных сентябрьских пожаров назвали в МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев назвал риски возникновения пожаров в городах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Технический прогресс движется семимильными шагами, внедряются новые технические устройства, которые облегчают нашу жизнь, новые технологии, внедряются и новые строительные материалы с совершенно иными показаниями противопожарной безопасности, в которых синтетические, полимерные материалы совсем другой температурой горючести, воспламенения, теплоемкости. С одновременным ростом населения растет количество электропотребителей. Это, несомненно, откладывает свой отпечаток на общее состояние пожарной безопасности, как в быту, так и на производстве», - сказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.

Он также озвучил причины возникновения последних пожаров.

«Если разбирать последние, так называемые резонансные пожары, то можно с уверенностью говорить, что причинами практически всех пожаров послужил человеческий фактор. К примеру, пожар в Туркестанской области, железнодорожные цистерны - нарушение технологического процесса при сливе/наливе ГСМ; пожар в городе Павлодар, где в результате курения в нетрезвом виде погибли люди. Это все человеческий фактор. В первую очередь нужно повышать культуру безопасного поведения людей и соблюдать правила пожарной безопасности», - заключил спикер.

Ранее начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев перечислил наиболее крупные пожары, случившиеся в Казахстане на хозяйственных объектах в сентябре текущего года.