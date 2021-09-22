РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:18, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Причины наиболее крупных сентябрьских пожаров назвали в МЧС РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев назвал риски возникновения пожаров в городах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Технический прогресс движется семимильными шагами, внедряются новые технические устройства, которые облегчают нашу жизнь, новые технологии, внедряются и новые строительные материалы с совершенно иными показаниями противопожарной безопасности, в которых синтетические, полимерные материалы совсем другой температурой горючести, воспламенения, теплоемкости. С одновременным ростом населения растет количество электропотребителей. Это, несомненно, откладывает свой отпечаток на общее состояние пожарной безопасности, как в быту, так и на производстве», - сказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.

    Он также озвучил причины возникновения последних пожаров.

    «Если разбирать последние, так называемые резонансные пожары, то можно с уверенностью говорить, что причинами практически всех пожаров послужил человеческий фактор. К примеру, пожар в Туркестанской области, железнодорожные цистерны - нарушение технологического процесса при сливе/наливе ГСМ; пожар в городе Павлодар, где в результате курения в нетрезвом виде погибли люди. Это все человеческий фактор. В первую очередь нужно повышать культуру безопасного поведения людей и соблюдать правила пожарной безопасности», - заключил спикер.

    Ранее начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев перечислил наиболее крупные пожары, случившиеся в Казахстане на хозяйственных объектах в сентябре текущего года.


    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Происшествия, ЧС Безопасность Происшествия
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!