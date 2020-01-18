Причины крена жилого дома в Алматы назвали в КазНИИСА

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев встретился с жильцами накренившегося в микрорайоне «Зердели» многоэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с жильцами, которая проходит в школе №182 Алатауского района Алматы, присутствуют представители городского и районного акиматов, КазНИИСА, прокуратуры.

«В декабре нами было начато детальное обследование дома №179. Вчера вечером мы завершили эту работу по проведению обследования данного дома. Было дано два заключения», - сказал управляющий директор КазНИИСА Ералы Шокпаров.

На основании заключения в феврале планируется начать строительно-монтажные работы, которые включают в себя работы по устранению крена дома, путем выемки грунта с противоположной стороны. Далее будет выполнение работ по укреплению дома в вертикальном положении, путем устройства по периметру дома буронабивных свай с привязкой к фундаментной плите дома, после которых будут проведены восстановительные работы с устройством системы водоотведения.

Данные работы, предварительно, могут продлиться до трех месяцев, пока специалисты не убедятся в окончательном решении всех проблем с накренившимся домом.

Кроме того, по всем 32 домам микрорайоне «Зердели» будут проводиться исследования с последующим вынесением рекомендаций КазНИИСА.

«Основные причины - это попадание воды под основание, это техногенные воды. Есть ряд отклонений от проектных решений. Там сидят ряд проблем, например, обратная засыпка котлована строительным мусором. В заключении это все озвучено», - ответил Ералы Шокпаров на вопрос о причинах крена дома.

Сами жильцы на встрече спрашивали, есть ли альтернативные варианты, к примеру, вопрос переселения в другое жилье.

«Мы рассматривали вариант альтернативы только в случае, если дом не подлежит восстановлению», - ответил жильцам представитель акимата.

Между тем в акимате Алматы заверили, что по данным специалистов, после завершения восстановительных работ дом будет пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Напомним, в конце прошлого года жители многоэтажки в микрорайоне «Зердели» Алатауского района пожаловались на то, что их дом накренился.

Впоследствии жители дома получили деньги на арендное жилье, до разрешения ситуации. Кроме того, аким города пообещал жильцам, что если исследование покажет, что жить в доме нельзя, то дом будет снесен, а все собственники квартир получат новое жилье за счет акимата.

Между тем в акимате Алматы заявили, что хотят предупредить крен домов с помощью деревьев.

Стоит отметить, что в микрорайоне «Алгабас» ведется строительство нового жилого массива по программе «Нұрлы жер». Строительство объекта проинспектировал аким города.

18 января п рокуратура сообщила об уголовном деле из-за накренившегося в Алматы дома.



