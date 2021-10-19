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    13:50, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Причины гибели скота в селе Мортык выясняют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Мортык Северо-Казахстанской области в октябре погиб теленок. В июле в этом же селе пали 13 голов молодняка крупного рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления ветеринарии, 14-го октября житель села Мортык Уалихановского района сообщил о гибели теленка на своем подворье. На место выехала районная ветеринарная служба.

    «В ходе осмотра трупа обнаружен отек задних конечностей. Клинические признаки схожи с заболеваниями эмкар, инфекционный ринотрахеит атипичная форма, злокачественный отек. Для установления точного диагноза необходимо проведение лабораторной дифференциальной диагностики. Отобран паталогический материал и направлен в Национальный референтный центр по ветеринарии города Нур-Султана. В селе Мортык за всеми животными установлено наблюдение, новых случаев заболевания и падежа не зарегистрировано», - прокомментировали в управлении.

    В июле в этом же населенном пункте на отгонных пастбищах произошел падеж 13 голов телят в возрасте 3-4 месяцев. С помощью лабораторных исследований тогда установили диагноз «вирусная диарея» и «инфекционный ринотрахеит». Источником инфекции стали больные коровы, от которых были получен приплод.

    На территории села Мортык установили режим ограничительных мероприятий по вирусной диарее и инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота. При этих заболеваниях компенсация за павших животных законодательством не предусмотрена. Проводится вакцинация животных, дезинфекция помещений.

    «16-го октября ветеринарной службой района труп животного утилизирован на скотомогильнике путем сжигания, на месте падежа проведена дезинфекция 1% раствором дезола. В нарушение требований Правил утилизации, уничтожения биологических отходов, не обеспечена своевременная утилизация трупа животного. Управлением ветеринарии по данному факту начато служебное расследование с выездом на место, по результатам которого будут приняты соответствующие меры в отношении виновных лиц», - добавили в ведомстве.


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    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Общество для mail.ru Происшествия
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