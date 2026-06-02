Причину землетрясения в Павлодарской области назвали в МЧС РК

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерболат Садырбаев назвал источник подземных толчков в Павлодарской области 26 мая этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, источником стало природное явление.

Он напомнил, что толчки были зафиксированы в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области. Землетрясение зафиксировал институт сейсмологии МЧС РК. Интенсивность составляла 2,6 балла.

— На сегодняшний день министерством ведется активная работа в части установления автоматизированных систем раннего оповещения в Павлодарской области, — добавил вице-министр.

Напомним, 26 мая в 11:28 в районе Баянаула было зарегистрировано землетрясение. Подземные толчки почувствовали жители Экибастуза.