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    Причину землетрясения в Павлодарской области назвали в МЧС РК

    Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерболат Садырбаев назвал источник подземных толчков в Павлодарской области 26 мая этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Баянаульский государственный национальный природный парк

    По его словам, источником стало природное явление. 

    Он напомнил, что толчки были зафиксированы в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области. Землетрясение зафиксировал институт сейсмологии МЧС РК. Интенсивность составляла 2,6 балла.

    — На сегодняшний день министерством ведется активная работа в части установления автоматизированных систем раннего оповещения в Павлодарской области, — добавил вице-министр.

    Напомним, 26 мая в 11:28 в районе Баянаула было зарегистрировано землетрясение. Подземные толчки почувствовали жители Экибастуза. 

    МЧС Землетрясение Происшествия, ЧС Экибастуз Павлодарская область
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор