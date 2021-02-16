Причину затягивания строительства детсадов назвали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности руководителя управления образования города Нур-Султана Дулат Шоганбай объяснил затягивание строительства четырех детских садов в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть один сложный вопрос по строительству четырех детских садов, в частности, у нас есть инвестор из Польши. По этому вопросу мы должны выйти на этого инвестора и заключить договор, либо расторгнуть его. Потому что в течение двух лет от польского инвестора нет никаких вестей и ни один кирпич не был заложен», - сказал Дулат Шоганбай на заседании постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития городского маслихата.

По его словам, инвестор должен был построить четыре объекта по 240 мест.

«С 2017 года прошло уже три года, можно сказать, согласно договору они должны были закончить строительство еще в 2019 году. Есть сведения о том, что инвестор скончался», - добавил Дулат Шоганбай.

На что секретарь маслихата города Нур-Султан Ерлан Каналимов указал пути выхода из возникшей ситуации.

«У нас есть международный отдел в аппарате акимата, есть национальная палата предпринимателей «Атамекен», если у них не получается, то у нас есть Министерство иностранных дел. Давайте направим через них очередной запрос, у нас есть Посольство в этой стране, если инвестора нет, если нет у них людей, которые могли бы продолжить эти проекты, то может, мы передадим их другому инвестору», - отметил Ерлан Каналимов.

Ранее сообщалось, что строительство одного детсада из шести запланированных завершили в столице.