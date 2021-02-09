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    14:37, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Причину замыкания троллейбусных проводов объяснили в «Алматыэлектротрансе»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заискрившие в дождь троллейбусные провода напугали жителей Алматы. Видео с кадрами замыкания появилось в соцсетях. В «Алматыэлектротрансе» объяснили причину замыканий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня ночью на улице Ташкентской (Райымбека) - Петрова (Емцова) загорелась троллейбусная линия», - пишет автор видео.

    Кадры с замыканиями на троллейбусной линии также были сняты на улице Саина - Толе би.

    В пресс-службе «Алматыэлектротранс» прокомментировали видео.

    «Вчера ночью из-за погодных условий произошло замыкание. В целях обеспечения безопасности людей и транспорта, провод был сразу же обесточен и начаты ремонтные работы. Через несколько часов неполадки были устранены», - сообщили в ведомстве.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия
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