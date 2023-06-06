Причину удорожания овощей назвал Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев объяснил удорожание овощей в июне, несмотря на принимаемые меры по стабилизации цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне заканчиваются запасы прошлого года и приходит свежая продукция. И ранние спелые овощи получаются чуть дороже. Овощи приходят с юга и с сопредельных государств», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Правительства.

В качестве одной из мер, по его словам, будет увеличивать количество овощехранилищ в стране.

«Мы пересматриваем планы по увеличению количества овощехранилищ. В прошлом году мы перевыполнили план на 2021-2022 годы перевыполнили на 110%, в этом году мы пересматриваем планы в сторону увеличения. Мы будем строить овощехранилища объемом свыше 100 тысяч тонн», - отметил министр.

«Сейчас мы вносим изменения в правила субсидирования – если раньше субсидировалось 25% строительства овощехранилищ, то сейчас мы эту цифру доводим до 40%, если есть холодильное оборудование, и до 50%, если регулируемая газовая среда. Она больше при хранении фруктов используется», - добавил глава Минсельхоза.