Причину точечной застройки назвали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Основная причина точечной застройки Павлодара – отсутствие плана детальной планировки города. Об этом заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на сессии облмаслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«С 2018 года нет ни одного плана детальной планировки города. При этом в целом план развития Павлодара имеется, – сказал Абылкаир Скаков. – Если нет детализации плана – где какие границы, какие должны быть соблюдены балансы, плотность застройки, пожарная безопасность и так далее, то в этом случае субъекты бизнеса, которые имеют в частной собственности земельный участок, возводят объекты через разрешительную систему».

Он подчеркнул, что в сфере жилищного строительства накопилось много вопросов, и невозможно их все решить только лишь через администрирование и строгое исполнение законов. Частично связывает руки и объявленный мораторий на проверку субъектов бизнеса.

«Руководство области и города разрабатывает девять планов детальной планировки, в которых определены четкие границы с точки зрения планируемых социальных, культурных, жилищных и иных объектов», – пояснил глава региона.

Аким добавил, что альтернативой точечной застройки выступает квартальная.

«Мы завершаем реновацию микрорайона Сарыарка, активно застраиваем микрорайон Достык, где будет порядка 500-600 тысяч квадратных метров жилья. Разработан план детальной планировки микрорайона Спорт-сити, там к возведению планируется около 500 тысяч квадратных метров жилья», – сообщил Абылкаир Скаков.

Также иначе будут взаимодействовать городские и областные служб ГАСК, управления архитектуры. Они анализируют и вырабатывают новые подходы по ограничению точечной застройки и стимулированию квартальной.

Фото: pavlodarnews.kz