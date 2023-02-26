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Причину роста цен на рис анализируют в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
26 Февраля 2023, 10:35
Причину роста цен на рис анализируют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области отмечается рост цен на рис. В связи с этим в регионе начат анализ оптовой реализации крупы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области в связи с ростом цен на рис в Костанайской области начат анализ оптовой реализации риса шлифованного (круглозерного, весового). В рамках проводимой работы планируется изучить рынок на предмет наличия барьеров входа на данный рынок, уровень развитости рынка с точки зрения конкуренции и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию»,- сообщили в ведомстве.

Также в департаменте костанайцам рекомендуют в случае выявления превышения цен обращаться по телефону 8-(714-2)-51-16-07.

Ранее сообщалось о том, что Агентство по защите и развитию конкуренции РК начало расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области.

Согласно статистическим данным, в Казахстане рост цен на рис в 2022 году составил 36%. В настоящее время рост цен на рис продолжается и с начала года составил – 5,2%.


Костанайская область   Цены и тарифы   Сельское хозяйство  
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