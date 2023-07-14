Причину полной остановки Жезказганской ТЭЦ пояснили в Минэнерго

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики дало пояснение по аварийной ситуации на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи», возникшей на предприятии 13 июля вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

13 июля в 21:12 при неблагоприятных погодных условиях отключилась линия элетропередачи 500 кВ Агадырь – Жезказган. Изменение параметров электрической сети привело к отключению частотных преобразователей на двигателях пылепитателей котлов № 7 и 11 Жезказаганской ТЭЦ с последующим их погасанием. Из-за отсутствия пара были остановлены турбины №4, 7, что повлекло полное снижение генерации.

Режим работы станции начали восстанавливать через час, в 22:20.

По факту технологического нарушения создана комиссия Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для проведения всестороннего расследования.

«Это не первый случай полной остановки Жезказаганской ТЭЦ. 19 июня в 12:45 по причине потери собственных электрических нужд станция снизила генерацию с 129 до 0 МВт. На основании вышеизложенного руководству ТОО «Казахмыс Энерджи» поручено принять действенные меры по обеспечению надежной работы Жезказаганской ТЭЦ», - сообщили в Минэнерго.

Специальное совещание по вопросу безопасной работы ТОО «Казахмыс Энерджи» будет проведено в министерстве в понедельник 17 июля.