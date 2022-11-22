Причину подорожания огурцов и помидоров объяснил глава Минсельхоза РК

22 Ноября 2022, 13:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почему в Казахстане дорожают огурцы и помидоры, пояснил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Огурцы, помидоры стоят уже по 1,5 тыс. тенге, зимой будем покупать за 2-3 тысячи?» - спросили журналисты министра сельского хозяйства.

По словам Ербола Карашукеева, по овощам сегодня ситуация стабильная.

«Картофель стоит 130-140 тенге. Никогда такого не было. Мы в этом году по овощам с 4,2 млн тонн до 4,9 млн тонн подняли. Полностью по картофелю, по моркови, по капусте мы закрыли свою потребность. Я думаю, что так и будет», - прокомментировал Ербол Карашукеев.

«Касательно огурцов и помидоров, то это у нас ежегодно, это не первый год так. В октябре, ноябре у нас открытый грунт заканчивается. Продукция уходит с рынков. Появляется закрытый грунт. Он дороже. В связи с этим этот небольшой скачок цен, он всегда бывает, но то, что 1,5 тыс. тенге помидоры – это не есть хорошо», - считает глава Минсельхоза.

Как уточнил министр, у Минсельхоза есть план – вводятся закрытые площади, увеличиваются объемы теплиц.

«Финансируется это все динамично. Здесь только можно будет один ответ дать – нужно увеличивать объем производства. Для этого все необходимые меры предусмотрены. Будем финансировать дальше, увеличивать объемы закрытого грунта, который выращивается. Конечно, тут есть проблема, что часть овощей в виде огурцов и помидоров у нас еще и экспортируется. Скачок от открытого грунта к закрытому грунту ежегодно происходит, поэтому каждый год мы увеличиваем площади производства и огурцов, и помидоров. Я думаю, что ситуация стабилизируется», - заявил Ербол Карашукеев.