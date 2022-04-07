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    19:26, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Причину падежа скота на ферме установили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области установили причину падежа скота на ферме в Тимирязевском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов сообщил, что результаты исследования проб, направленные в референтный центр по ветеринарии Нур-Султана, показали инфекционный ринотрахеит. На основании полученных данных специалисты установили диагноз и проводят лечение больного скота.

    «Ситуация в фермерском хозяйстве стабилизировалась. Есть эффект от лечения. Новых фактов падежа скота не зарегистрировано. По требованиям ветеринарно-санитарных правил, на хозяйство будет наложено ограничение. Проведут дезинфекцию, вакцинацию здорового скота, лечение больного. Ограничения снимут через 30 дней с момента выздоровления последнего больного животного. В этот период запрещается вывоз и ввоз животных, сырья животного происхождения, кормов», - прокомментировал Б.Альжанов.

    Он добавил, что ринотрахеит не входит в перечень заболеваний скота, при которых предусмотрена компенсация из бюджета.

    Напомним, на ферме в Тимирязевском районе пали 15 голов скота и около 80 заболели. Ветеринары считают, что подобной ситуации можно было избежать при правильном содержании скота.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Животные Происшествия
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