10:38, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Причину отключения электричества в одном из районов назвали в Алматы
В микрорайонах №1, №2 и Аксай-1 в Алматы произошло частичное отключение электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в АО «Алатау жарық компаниясы», 30 июня в 08:10 в Ауэзовском районе произошло повреждение кабельной линии, что стало причиной перебоев в электроснабжении.
— Электроснабжение в микрорайонах №1 и №2 полностью восстановлено. По микрорайону Аксай-1 продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалистами АО «Алатау жарық компаниясы» принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления электроснабжения, — прокомментировали в пресс-службе АЖК.
Ранее в нескольких районах Алматы также было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.