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    10:38, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Причину отключения электричества в одном из районов назвали в Алматы

    В микрорайонах №1, №2 и Аксай-1 в Алматы произошло частичное отключение электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Электроэнергия электричество электр энергиясы электроқуат
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Как сообщили в АО «Алатау жарық компаниясы», 30 июня в 08:10 в Ауэзовском районе произошло повреждение кабельной линии, что стало причиной перебоев в электроснабжении.

    — Электроснабжение в микрорайонах №1 и №2 полностью восстановлено. По микрорайону Аксай-1 продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалистами АО «Алатау жарық компаниясы» принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления электроснабжения, — прокомментировали в пресс-службе АЖК.

    Ранее в нескольких районах Алматы также было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. 

    Теги:
    Электроэнергия Регионы Казахстана Регионы Алматы Происшествия Авария
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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