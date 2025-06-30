Причину отключения электричества в одном из районов назвали в Алматы

Как сообщили в АО «Алатау жарық компаниясы», 30 июня в 08:10 в Ауэзовском районе произошло повреждение кабельной линии, что стало причиной перебоев в электроснабжении.

— Электроснабжение в микрорайонах №1 и №2 полностью восстановлено. По микрорайону Аксай-1 продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалистами АО «Алатау жарық компаниясы» принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления электроснабжения, — прокомментировали в пресс-службе АЖК.

Ранее в нескольких районах Алматы также было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.