Причину отказа в регистрации некоторых партий назвал Марат Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев объяснил причины отказа ведомства регистрировать некоторые политические партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Регистрирующий орган, отказав в регистрации, не вправе разглашать кому и по каким основаниям он отказал. Кроме самих заявителей. Потому что это, в том числе, может повлиять на репутацию того или иного юридического лица. То есть, если политической партии или какой-то крупной финансовой организации отказали, естественно, это значит, что-то у них не в порядке с документами. Соответственно, это может повлиять на репутацию. Именно поэтому в законе был прописан запрет на разглашение такой информации. Конкретно я мог бы высказаться по инициативной группе «Ел Тiрегi», - сказал Марат Бекетаев на брифинге в СЦК.

Он объяснил, почему.

«Потому что ее основной организатор – Нуржан Альтаев, он уже многократно на разных площадках, на разных форумах заявлял, что ему необоснованно отказывают. Здесь нужно отметить два момента. Если посмотреть на те документы, которые они представляют из раза в раз, то эти документы практически не меняются. Они тот же самый пакет вносят и вносят. Уже 16 раз они вносили пакет документов, и 16 раз мы вынуждены были отказывать, потому что те нарушения, которые мы выявили и им сказали, они не устраняются», - отметил министр.

По его мнению, впору задуматься о том, зачем это делается.

«Наверно и здесь видна попытка создать какую-то иллюзию, создать образ жертвы, которым постоянно всегда отказывают. И поэтому я вынужден здесь объяснить, почему мы отказываем. Потому что ничего не меняется. Те же самые нарушения из пакета в пакет переносятся. Второе, когда на личном приеме Нуржан Альтаев приходил, он жаловался. Я ему просто по-человечески посоветовал навести порядок в своих собственных документах. Я здесь не буду давать оценку его действиям, я просто назову некоторые факты», - пообещал глава Минюста.

«Нуржан Альтаев несколько раз являлся должником по выплате алиментов. Несколько раз он платил алименты только потому, что ему об этом напоминал частный судебный исполнитель. И последний раз это произошло летом – около 2 млн тенге он оплатил. При этом, из-за того, что это было выплачено с опозданием, он также выплатил административные штрафы. На этом я остановлюсь», - заключил М. Бекетаев.