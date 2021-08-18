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Причину нашествия клещей назвали в управлении ветеринарии Мангыстауской области

18 Августа 2021 17:22
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Причину нашествия клещей назвали в управлении ветеринарии Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангыстауской области домашний скот страдает от укусов клещей. Фермеры считают, причина всему – засуха. В управлении ветеринарии области назвали свою версию. Об этом сообщает Lada.kz, передает МИА «Казинформ».

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Фермер Бердихан Аленов рассказал, что у него от укусов клещей уже погибли пять верблюжат.

«В этом году сильная засуха настигла Мангыстау, из-за чего клещи стали активнее. Они нападают на животных. В основном, атакуют худых, истощенных верблюдов и лошадей, потому что такой скот не может им противостоять. А потом инфицируют животное, после чего оно умирает. В нашем селе Боржакты уже где-то 20 хозяйств пострадало», - рассказал фермер.

Главный специалист отдела эпизоотической безопасности управления ветеринарии Мангыстауской области Адилет Казтурган уверен, что причина нашествия в том, что скот не выходит в этом году на пастбища.

«На самом деле клещи часто обитают в песчаных почвах. Но в этом году их больше из-за содержания животных в одном месте в течение года. Скот все время находится в сараях, а помещения должным образом не подвергаются механической очистке. Перед дезинсекцией обязательно требуется сначала вычистить весь сарай, побелить его и провести механическую очистку от навоза, остатков сена. И только потом проводить дезинсекцию. А животных нужно вакцинировать против различных паразитов. А из-за того, что животные 12 месяцев находятся в одном месте, клещи так активно там заводятся», - сказал специалист.
Он добавил, что в местном бюджете средств на уничтожение паразитов не предусмотрено, поэтому фермеры должны бороться с этой проблемой самостоятельно.
Видео с нашествием клещей распространилось в Сети.


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#Сельское хозяйство   #Мангистауская область   #Засуха  
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