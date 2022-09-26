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    15:18, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Причину массового отключения электроэнергии назвали в Жетысуской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области вечером 25 сентября произошло массовое отключение электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В АО «Талдыкорганская транспортно-электросетевая компания» сообщили, что в 20:23 отключилась линия 220 кВ межрегионального значения АО «Kegoc», в результате чего были обесточены три подстанции 220/110/35/10 кВ, питающие Жетысускую область.

    «Так как региональные электровырабатывающие станции и ТЭЦ работают в единой энергосистеме, работой автоматики (забита от перегрузки) они отключились от единой энергосистемы, в связи с чем вся область осталась без электричества. Вышеуказанные аварийные отключения произошли в электрических сетях АО «Kegoc». В электрических сетях АО «ТАТЭК» аварийных отключений не было. В 20:39 подали напряжение», - пояснили в пресс-службе АО «ТАТЭК».

    В АО «Kegoc» добавили, что в 20:23 отключились две высоковольтные линии 220кВ, по которым осуществлялась энергоснабжение Талдыкорганского энергоузла. Через 16 минут электроснабжение было восстановлено.


    Теги:
    Жетысуская область Энергетика
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