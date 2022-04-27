Причину гибели рыбы в одном из каналов назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской областном акимате назвали причины гибели рыбы частиковых пород в одном из каналов в пригороде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В Кайыршахтинском сельском округе, где было снято видео с мертвой рыбой, побывала специальная комиссия. В ее состав вошли заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев, руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы, группа местных экологов.

«Гибель рыбы произошла в водоеме «Безымянный» Кайыршахтинского сельского округа города Атырау. В поисках подходящего места для нереста рыба «застряла» в устье канала. Собрано 65 килограммов мертвой рыбы. Для свободного доступа к месту нереста акиматом Кайыршахтинского сельского округа вырыт канал длиной 800 метров и глубиной около метра. Проводятся работы с участием областного управления рыбного хозяйства, акимата города Атырау и волонтеров. Погибшая рыба собирается и закапывается в соответствии с санитарными требованиями. Живая рыба выпускается в реку Урал»,- сообщили в пресс-службе акима области.

Ранее сообщалось, что факт гибели рыбы частиковых пород расследуют в Атырау.