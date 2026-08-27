Причиной разрушительного наводнения в Непале могло стать обрушение ледника

Точная причина разрушительного наводнения, произошедшего в районе Расува на границе Непала с Китаем, пока полностью не установлена. Однако, согласно предварительным спутниковым данным и оценкам специалистов, причиной стихийного бедствия могло стать обрушение ледника и последовавшее за этим временное перекрытие русла реки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Департамент гидрологии и метеорологии Непала, проанализировав спутниковые снимки, полученные с китайской стороны, установил, что вдоль реки Лхенде произошло обрушение льда и горных пород, перекрывшее русло. В месте перекрытия образовался временный водоем, который впоследствии прорвало, в результате чего вода с большой скоростью устремилась вниз по течению.

По словам специалистов, разрушительную силу наводнения усилило большое количество горных пород, льда и грязи в воде. То есть это было не обычное половодье, а мощный селевой поток, состоявший из смеси воды и горных пород.

Государственное издание Китая China Daily также отмечает, что природная опасность в этой части Гималаев обусловлена сразу несколькими факторами. По данным издания, долина Джилун очень крутая и узкая, при этом одновременно воздействуют нестабильность горных пород, наличие ледниковых озер и муссонная влажность. Согласно данным китайских специалистов, в верхней части бассейна реки в районе перевала Джилун находятся 55 ледниковых озер общей площадью около 3,39 квадратного километра.

Кроме того, китайские источники сообщают, что сильное землетрясение в Непале в 2015 году ослабило горные породы, что в последующие годы повысило риск оползней и селей. Однако оснований считать этот фактор непосредственной причиной нынешнего наводнения пока нет.

Еще один важный момент — в день стихийного бедствия в Расуве не было зарегистрировано сильных осадков. Поэтому имеющиеся данные свидетельствуют о том, что непосредственной причиной наводнения не стали проливные дожди.

Вместе с тем, согласно данным Геологической службы США, во время происшествия на территории Тибета было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4. Некоторые эксперты считают, что это сейсмическое движение могло спровоцировать обрушение ледника или горных пород. Однако точная причинно-следственная связь пока не установлена.

Власти Непала и международные специалисты также изучают версию прорыва ледникового озера (GLOF). Ранее в этом же регионе уже происходили крупные наводнения из-за прорыва ледниковых озер. Поэтому окончательный механизм нынешнего стихийного бедствия может быть установлен только после завершения научных исследований.

Как сообщает Xinhua, председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска и спасения людей, пропавших без вести после оползня в Непале.

Он отметил, что Китай в настоящее время находится на важном этапе борьбы с наводнениями, и призвал местные органы власти и соответствующие ведомства готовиться к наихудшим сценариям и чрезвычайным ситуациям, в полной мере реализовать меры по предупреждению наводнений и тайфунов, а также усилить выявление и снижение потенциальных рисков и угроз.

Ранее сообщалось, что число погибших при наводнении в Непале достигло 95, еще 484 человека пропали без вести.