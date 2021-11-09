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Причиной пожара площадью 40 га могла стать спичка – спасатели СКО

9 Ноября 2021 17:21
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Причиной пожара площадью 40 га могла стать спичка – спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские спасатели обеспокоены ростом пожаров в регионе. За выходные дни зарегистрировали семь пожаров и 32 возгорания сухой травы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Крупный пожар на площади 40 гектаров произошел в воскресенье в Кызылжарском районе, вблизи села Затон. Горели сухая трава и камыш. Дым от пожара из-за сильного ветра добрался до Петропавловска.

На брифинге начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Нурлан Нукишев сообщил, что предварительная причина пожара – попадание малокалорийного источника огня – спичка или сигарета – на горючую поверхность. В тушении задействовали 32 человека и шесть единиц техники.

«В этом году по области зарегистрировали 624 пожара. Рост на 8%. Погибли в них 42 человека, в том числе двое детей. Травмы получили 15 человек. Спасли 35 жителей региона. Эвакуировать приходилось 852 человека. Тенденция роста пожаров наблюдается как в Петропавловске, так и в районах области. Основное количество пожаров - около 73% - приходится на жилой сектор. В этом году была аномально высокая температура в летний период, из-за чего наблюдалось засушливость и сухость травостоя, что тоже повлияло на увеличение пожаров и загораний. Уже произошло 1 677 случаев загорания, которые не подлежат к учету, как пожары, что на 30% больше, чем в прошлом году», - проинформировал Н. Нукишев.

По его словам, более 530 спасателей ежемесячно выходят в жилой сектор для профилактической работы с населением. Охватили 131 тысячу человек, раздали 161 тысячу памяток.

«Несмотря на принимаемые профилактические меры, количество пожаров в жилом секторе имеет тенденцию к росту, люди продолжают гибнуть в огне и травмироваться от отравления угарным газом. Для улучшения пожарной обстановки в регионе необходимо встречное, заинтересованное отношение населения к проблеме обеспечения пожарной безопасности», - сказал Н. Нукишев.



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#Северо-Казахстанская область   #Пожар  
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Автор:

Олеся Жуковень

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