Причины падения уровня воды в Каспии объяснил Ерлан Нысанбаев

По его словам, необходимо различать два отдельных вопроса: снижение уровня воды и загрязнение вод.

— Состояние Каспийского моря, связанное со снижением уровня воды, — это один вопрос. А загрязнение его вод — это другой вопрос. Разве в последние годы проходила информация о том, что из-за катастрофического состояния качества воды вся флора и фауна погибла? Был локальный случай с тюленями, но это инфекционное заболевание. Это выводы соответствующих научно-технических институтов. По снижению уровня воды — это тоже проблема, которой сегодня занимаются. Это результат человеческой деятельности — забор воды больше, чем надо, — сказал Нысанбаев на брифинге в Мажилисе.