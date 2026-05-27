Причины частого падения деревьев объяснили в Петропавловске

В Петропавловске уже второй раз за последние полмесяца на улице падает дерево, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Петропавловска, на этот раз дерево рухнуло возле дома № 87 на улице Нурсултана Назарбаева. В результате происшествия серьезно пострадал припаркованный у обочины легковой автомобиль.

Сейчас специалисты профильных служб проводят работы и выясняют причины падения дерева. Владельцы поврежденного автомобиля намерены пригласить независимых экспертов для оценки ущерба, после чего обратиться в суд.

По словам директора ботанического сада Петропавловска, дендролога Артура Рязапова, причиной падения дерева стали нарушения требований при благоустройстве улицы.

— Я побывал на месте происшествия: дерево сгнило, появилась плесень. Причина в том, что основание тополя полностью закрыли брусчаткой, не оставив свободного пространства. В результате к корням не поступал воздух, влага не уходила, и дерево начало гнить. Согласно правилам Министерства экологии и природных ресурсов по посадке, уходу и защите зеленых насаждений в населенных пунктах, при укладке асфальта, брусчатки и плитки на тротуарах и дорогах вокруг ствола дерева должна оставаться открытая площадка диаметром не менее 1,2 метра, — рассказал Артур Рязапов.

Специалист отмечает, что при строительных работах необходимо максимально защищать растущие деревья от повреждений. Например, при строительстве или реконструкции дорог, тротуаров и других объектов запрещается изменять уровень земли на территориях, где расположены зеленые насаждения.

Если засыпка или оголение корней неизбежны, проект должен предусматривать специальные меры для сохранения нормального роста деревьев.

— Правила существуют, но соблюдают их единицы, потому что они не внесены в Кодекс об административных правонарушениях РК. То есть штрафы за это не предусмотрены, — отметил Артур Рязапов.

