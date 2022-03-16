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    12:08, 16 Март 2022 | GMT +6

    ПРИЧИН ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ – ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА О КРИЗИСЕ ИЗ-ЗА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о влиянии на Казахстан ситуации в Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики. Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно, нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные и торговые цепочки, но причин для паники все же нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса», - сказал Глава государства в ходе совместного заседания палат Парламента.

    В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер и, прежде всего, обеспечить устойчивость национальной валюты.

    «Это ключевой фактор нашей экономической безопасности», - добавил Президент.


    Теги:
    Президент Послание Президента РК-2022 Общество Экономика
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