ПРИЧИН ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ – ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА О КРИЗИСЕ ИЗ-ЗА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о влиянии на Казахстан ситуации в Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики. Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно, нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные и торговые цепочки, но причин для паники все же нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса», - сказал Глава государства в ходе совместного заседания палат Парламента.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер и, прежде всего, обеспечить устойчивость национальной валюты.

«Это ключевой фактор нашей экономической безопасности», - добавил Президент.