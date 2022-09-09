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    15:42, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Прибывших из Костанайской области столичных пожарных встретили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство и личный состав столичного департамента по чрезвычайным ситуациям встретили прибывших пожарных, которые под руководством заместителя начальника Службы пожаротушения полковника гражданской защиты Руслана Екишева на протяжении пяти суток тушили лесной пожар в Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС г. Нур-Султан.

    «Вы настоящие герои, я выражаю вам свою благодарность вы приехали с настоящей победой! Ваша проделанная работа, тот труд, который вы выполняете высоко оценена Главой государства», - отметил начальник ДЧС г.Нур-Султан полковник Куанар Базарбаев.

    В Костанайскую область на помощь для тушения пожара отправились 98 столичных пожарных и 18 пожарных машин.

    Пожарные, своевременно прибывшие на подмогу, достойно справились с поставленной задачей и уже на пятый день встретились со своими родными и близкими.

    «Мы незамедлительно отправились в путь, чтобы оказать помощь коллегам, народу оказавшемуся в трудной ситуации. Мы боролись с огнем день и ночь, и совместными слаженными действиями не допустили дальнейшего распространения огня в другие села, и сегодня, когда мы добрались до своего дома, к своим семьям уставшие, но с выполненной поставленной задачей, это придает нам еще больше сил», - сообщил столичный пожарный, прибывший из Костанайской области.




    Теги:
    Общество Пожар Костанайская область ДЧС Астана
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