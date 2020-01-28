Прибывшие из Китая в Алматы граждане находятся под наблюдением
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие меры принимаются в отношении контактировавших с потенциальными больными из Китая, рассказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.
По ее словам, на территорию Алматы из КНР еженедельно пребывают от 13 до 20 рейсов. Количество пассажиров - 2000-2500. Вчера из Китая прибыло более 300 пассажиров.
«Все лица проходят термометрию, тепловизоры, портативные индикаторы, измеряющие температуры тела. Контроль за пассажирами начинается уже в воздухе, в первую очередь, наблюдение за ними ведут стюарды и стюардессы. В случае, если выявляется пассажир с подозрением на катаральные или кишечные инфекции, об этом сразу сообщается на землю. При прибытии борта в аэропорт его сразу встречают наши службы. На базе аэропорта Алматы развернуто две палаты на случай, если прибудут больные», - рассказала на брифинге Айзат Молдагасимова.
Она также добавила, что, по данным регистрационной службы, в городе для получения медпомощи прикреплено к поликлиникам 2222 граждан Китая. Они все имеют визы и проживают здесь.
«Они прикреплены по поликлиникам. 18 из них находятся под наблюдением ввиду того, что у них есть катаральные явления, их состояние удовлетворительное, ни у кого коронавируса не выявлено. Также у нас прибыло из Китая 17 студентов, которые обучаются в различных провинциях. Их состояние удовлетворительное, коронавирус ни у кого не выявлен», - добавила она.
Напомним, 31 декабря власти Китая информировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии. Подтвержден первый случай коронавируса в Германии.
Всего в Китае число заболевших коронавирусом, по последним данным, составило 4515 человек, летальный исход зафиксирован в 106 случаях.
- В основном болеют люди с ослабленным иммунитетом, взрослые – эксперт о коронавирусе
- Свяжитесь с нами – Елжан Биртанов обратился к прибывшим из Китая казахстанцам
- Какие нарушения были выявлены в школьных столовых Алматы в прошлом году
- Свыше 16 тысяч казахстанцев отказались от вакцинации своих детей в 2019 году
- Не скупать массово медицинские маски призвали в Алматы
- Более 4,5 тысяч коек дополнительно приготовил Минздрав на случай массовых заболеваний ОРВИ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана