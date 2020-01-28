Прибывшие из Китая в Алматы граждане находятся под наблюдением

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие меры принимаются в отношении контактировавших с потенциальными больными из Китая, рассказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

По ее словам, на территорию Алматы из КНР еженедельно пребывают от 13 до 20 рейсов. Количество пассажиров - 2000-2500. Вчера из Китая прибыло более 300 пассажиров.

«Все лица проходят термометрию, тепловизоры, портативные индикаторы, измеряющие температуры тела. Контроль за пассажирами начинается уже в воздухе, в первую очередь, наблюдение за ними ведут стюарды и стюардессы. В случае, если выявляется пассажир с подозрением на катаральные или кишечные инфекции, об этом сразу сообщается на землю. При прибытии борта в аэропорт его сразу встречают наши службы. На базе аэропорта Алматы развернуто две палаты на случай, если прибудут больные», - рассказала на брифинге Айзат Молдагасимова.

Она также добавила, что, по данным регистрационной службы, в городе для получения медпомощи прикреплено к поликлиникам 2222 граждан Китая. Они все имеют визы и проживают здесь.

«Они прикреплены по поликлиникам. 18 из них находятся под наблюдением ввиду того, что у них есть катаральные явления, их состояние удовлетворительное, ни у кого коронавируса не выявлено. Также у нас прибыло из Китая 17 студентов, которые обучаются в различных провинциях. Их состояние удовлетворительное, коронавирус ни у кого не выявлен», - добавила она.

Напомним, 31 декабря власти Китая информировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии. Подтвержден первый случай коронавируса в Германии.

Всего в Китае число заболевших коронавирусом, по последним данным, составило 4515 человек, летальный исход зафиксирован в 106 случаях.