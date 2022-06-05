Прибывающее в воинские части Павлодара и Семея пополнение участвует в референдуме

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Весь личный состав воинских частей командования «Шығыс» Национальной гвардии принял участие в референдуме. В региональном командовании «Шығыс» открыты шесть участков для голосования, куда приходят не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры, сержанты и члены их семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С утра весь личный состав воинских частей регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии активно участвовали в голосовании​ на референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан», - сообщил начальник пресс-службы регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии Казахстана Багдат Амангельды.

По его словам, так как солдатам по 18-19 лет, они впервые участвуют в голосовании. В общей сложности в региональном командовании «Шығыс» работают шесть участков для голосования, куда приходят не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры, сержанты и члены их семей.

«В этот же день в воинские части 5511 города Семея и 5512 города Павлодара прибывает молодое пополнение, где солдатам предоставляют право на участие ​в референдуме на территории ​воинских частей», - отметил Б. Амангельды.

Фото предоставлены Багдатом Амангельды