29 Мая 2022 19:15

Прибытие россиян в Казахстан положительно повлияет на рынок труда – эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В феврале, марте и апреле текущего года в Казахстан прибыли более 128 тыс. граждан России и более трех тыс. украинских граждан. По сравнению с прошлым годом, число приехавших людей из соседнего государства в этом году увеличилось вдвое. Это стало предметом обсуждений в социальных сетях.Как повлияет увеличение притока мигрантов на рынок труда? Не останутся ли без работы наши граждане? Эти вопросы начали беспокоить общество, в связи с чем и подготовлен данный материал. В каких отраслях работают приехавшие люди из России? Какое влияние они оказывают на нашу экономику, рынок труда и положение населения? Чтобы получить ответы на эти вопросы, корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал со специалистами.

Как влияет увеличение миграции из России на экономику?

По данным статистики, за последние три месяца в нашу страну прибыли более 128 российских и 3 074 украинских гражданина. Если учесть, что за этот же период 2021 года из России приехали более 58 тыс. человек, то мы видим, более чем двукратный рост. Из Украины в 2021 году прибыло 2 617 человек. Здесь рост составил 15%. Как говорят специалисты, геополитическая ситуация в соседних государствах, санкции, остановка работы малого и среднего бизнеса, производственных предприятий, привели к тому, что люди остаются без работы. Увеличение числа россиян, приехавших в этом году в Казахстан, связано с этим. Эксперты говорят, что эта тенденция положительно повлияет на экономику Казахстана.

Кандидат экономических наук Марат Кайырленов объясняет: «По сравнению с прошлым годом приехавших больше на 60 тыс. человек, это окажет положительное влияние на экономику страны. Потому, что приезжающие к нам – социально активные, обеспеченные, имевшие в России определенные занятия граждане. Мы часто говорим о развитии отечественного туризма, развитии малого и среднего бизнеса. С этой точки зрения, это хорошие возможности для развития бизнеса, привлечения инвестиций», – сказал эксперт.

Социолог Эльмира Отар продолжила эту мысль. По ее словам, российские предприниматели заинтересованы в том, чтобы открыть в Казахстане свои закрывшиеся предприятия.

Безусловно, это положительно повлияет на экономику, улучшение жизни населения. Вообще, известно, что из-за санкций, наложенных на Россию, там страдает малый, средний и крупный бизнес, предприятия. Российские предприниматели несут убытки. Насколько я знаю, большинство предпринимателей, приехавших в нашу страну – пострадавшие от санкций предприниматели, чей бизнес остановился. Это положительно повлияет на нашу экономику. Например, знаю одного российского предпринимателя, который, после того, как в России у него прекратил работать завод по производству труб, приехал в Казахстан и намерен создать здесь производство. Ранее он отправлял свой товар в Европу. Если к нам будут приезжать владельцы таких крупных предприятий, это будут новые рабочие места для нашего населения и будет способствовать улучшению жизни населения», – сказала Э. Отар.

Доктор экономических наук Бейсенбек Зиябеков отметил необходимость поддержки мигрантов, приехавших в поисках работы, для того, чтобы прокормить семью. И все же, по его словам, массовый исход российских граждан из страны не может быть хорошей тенденцией, это должно послужить нам уроком.

«У россиян, в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе есть возможность приезжать к нам. То, что они приезжают к нам временно в поисках работы или на постоянное место жительство должно послужить уроком для нашего руководства. Мы должны извлечь урок из того, что из соседней страны уезжают граждане, ищут работу в других странах, переезжают. Кроме того, мы должны помочь простым людям, которые ищут у нас прибежища. Но, мы должны поддерживать их лишь в том случае, если они правильно настроены, хотят только растить своих детей на мирной земле, стремятся жить хорошо. А если у них другие мысли, то наше руководство должно это контролировать», – сказал эксперт.

Чем больше игроков на рынке труда, тем больше конкуренции

Статистика показывает, что в январе-марте 2022 года получили разрешение на временное проживание в Казахстане 16 837 граждан России. По данным МВД РК, большая часть граждан Российской Федерации – 8 217, прибыли с целью осуществления трудовой деятельности. С 24 февраля по 13 апреля было принято 677 заявлений на получение разрешения для постоянного проживания в Казахстане.

Экономист Бейсенбек Зиябеков считает прибытие граждан других государств, в Казахстан в поисках работы, в целом, является хорошим признаком. По его словам, это говорит о наличии возможностей для трудоустройства в нашей стране, возможностей для роста.

«Все же, следует учитывать и намерения этих людей. Например, известно, что около 17 тыс. россиян получили разрешение на временное проживание. Нужно изучить и проанализировать, какие это специалисты. Насколько я знаю, они не приезжают, чтобы наниматься на работу, среди них есть такие, кто хочет открыть свою компанию и развивать ее. Если у них есть такое намерение, думаю, что это хорошо. Потому, что чем больше игроков на рынке, тем больше конкуренции. Это дало бы возможность развиваться и нашим компаниям», – сказал эксперт.

Финансист Марат Кайырленов говорит, что за счет российских мигрантов можно восполнить дефицит специалистов.

«Трудоустройство граждан России должно оказать положительное влияние на наш рынок труда. Потому, что в нашей стране не хватает некоторых специалистов. Например, в прошлом году Министерство здравоохранения сообщало о нехватке около пяти тыс. врачей. Говорится также и о нехватке технических специалистов, инженеров. У нас будет хорошая возможность развить некоторые отрасли», – пояснил специалист.

Эльмира Отар подчеркнула, что необходимо обязательно изучать состав мигрантов.

«Вообще, нехватку специалистов в некоторых сферах можно восполнять за счет иностранцев. Поэтому, мы должны проанализировать состав мигрантов, в каких сферах они будут работать. В целом, в вопросах миграции необходимо установить ряд ограничений. То есть, нам выгоднее прибытие только квалифицированных, способных внести вклад в развитие Казахстана, вкладывать инвестиции, мигрантов. Поэтому, считаю, что нужно рассмотреть вопрос о введении определенных ограничений для приезжающих из-за рубежа», – сказала эксперт.

Нужно контролировать, чтобы мигранты работали в рамках закона

Следует также отметить рост числа россиян, получивших в Казахстане ИИН. В марте 2022 года ИИН получили 10 995 граждан России. Для сравнения, в марте 2021 года ИИН получили 783 россиянина. Мы видим рост более чем в 14 раз.

Теперь, остановимся на том, для чего, вообще, иностранцам в Казахстане нужен ИИН. Специалисты говорят, что ИИН нужен иностранцам для того, чтобы открывать счета в банках, получать доходы из источников на территории Казахстана, покупать имущество, облагаемое налогом, например, автомобили. То есть, многократный рост числа людей, приехавших в Казахстан для временного проживания, получивших ИИН, может служить доказательством того, что они, действительно, приехали в поисках работы и для развития бизнеса.

Марат Кайырленов отмечает еще один положительный аспект прихода мигрантов на наш рынок труда. По его словам, это усиливает конкуренцию.

«Это окажет влияние на развитие отечественного бизнеса. Должна быть конкуренция на равных условиях для всех. Тогда будет развитие во всех сферах. Приезд специалистов из-за рубежа даст возможность глубже освоить новые технологии, обмениваться идеями, повышать качество. В целом, дополнительные 8-10 тыс. человек на рынке труда не составляют большой проблемы. Если бы приехали миллионы людей, и большинство из них были беженцами, тогда это создало бы трудности для наших граждан, для экономики и для рынка труда. Например, если в нашей стране число трудоспособных граждан составляет 10 млн, из них 8 млн трудоустроены, то несколько тыс. человек из-за рубежа не могут создать значительной проблемы. Напротив, на рынке труда возникнет конкуренция. Это будет способствовать повышению квалификации наших специалистов, накоплению опыта», – сказал экономист.

Кроме того, как подчеркнул М. Кайырленов, нужно следить за тем, чтобы мигранты работали только в рамках закона.

«Все граждане России должны работать законно, то есть, в соответствии с требованиями Трудового кодекса РК. За этим должны следить уполномоченные органы. Их появление на нашем рынке труда не должно усугублять такие проблемы, как, например, коррупция. Поэтому, нужен контроль, за тем чтобы они платили все налоги, работали на законной основе», – считает специалист.

Может ли возникнуть угроза национальной безопасности?

Некоторые гражданские активисты говорят, что приток россиян в Казахстан может создать угрозу национальной безопасности.

По этому поводу экономист Б. Зиябеков сказал, что нужен постоянный контроль за ними, а также отметил, что есть и казахстанцы, работающие в России.

«Я не могу исключить вариант о возможности возникновения угрозы для национальной безопасности. Все, кто получил разрешение на временное проживание в стране, или устроился на работу, должны быть взяты под контроль уполномоченных органов. Если они желают внести вклад в процветание нашей страны, тогда все хорошо. И казахстанские граждане работают в России. Нужно учитывать и их положение», – сказал Б. Зиябеков.

Мнение экономиста Марата Кайырленова примерно такое же. Но он считает, что нужно стараться во всем находить хорошее.

«В целом, угроза не исключается. Но мы должны стараться видеть в этом хорошие стороны, воспользоваться для развития определенных отраслей. Например, можно с выгодой пользоваться возможностью поставки товаров, на которые не наложены санкции на российском рынке. Также, думаю, есть возможность укреплять связи с российскими предпринимателями через граждан России, открывать путь на рынок для представителей отечественного бизнеса», – говорит специалист.

Как происходит трудовая миграция в Казахстане?

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, по состоянию на 1 апреля 2022 года, по разрешениям местных исполнительных органов в стране работают 16 278 иностранных граждан. В Казахстане 1 683 работодателя используют иностранную рабочую силу. У них работает более 429 тыс. граждан Казахстана, это 96% общего числа работников. В основном, это трудовые мигранты из Китая, Турции, Индии, Узбекистана и Сербии.

Как считают эксперты, в связи с ситуацией в соседних государствах, возможно появление их граждан на рынке труда. Вообще, с целью защиты внутреннего рынка труда, Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает квоты на привлечение иностранных специалистов. По итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе текущего года, в исполнение поручения Главы государства, Министерство сократило ранее запланированную квоту на привлечение иностранной рабочей силы с 28 352 единиц до 23 560 единиц, то есть, на 4 792 человека (16%). Это должно оказать положительное влияние на занятость казахстанских специалистов.