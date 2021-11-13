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Прибор для борьбы с коронавирусом презентовали ученые Узбекистана

13 Ноября 2021 18:00
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Прибор для борьбы с коронавирусом презентовали ученые Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекские ученые представили разработку, способную бороться с COVID-19 путем обеззараживания воздуха, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Министерства здравоохранения РУ сегодня специалисты представили новое устройство BioGenetic, созданное для борьбы со всеми штаммами вируса COVID-19.

«В апреле 2020 года устройство BioGenetic успешно прошло тестирование на коронавирус в центрах COVID-19, а затем в вирусологических лабораториях. По результатам испытаний было доказано, что вирус COVID-19 получает оболочку через электроны под воздействием устройства и вирусная РНК погибает», - сообщает ведомство.

В Минздраве отметили, что устройство предназначено для удаленной очистки дыхательных путей человека от вирусов, а также для устранения вирусов и бактерий в воздухе. 15 минут достаточно для инактивации помещения площадью 100 квадратных метров через устройство. Это полностью исключает риск передачи инфекции по воздуху.

«В настоящее время над подобной технологией уже начали работать эксперты из Японии, России, Америки и европейских стран. Производство аналогов налажено в Японии и России. Наши специалисты рекомендуют использовать данную технологию в медицинских учреждениях и других зданиях и сооружениях, где будет людно. Принцип работы основан на самых современных технологиях и абсолютно безопасен для здоровья человека», - отмечает Минздрав.


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#Узбекистан   #Общество   #Коронавирус в РК   #Мировые новости   #Технологии  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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