Приближается период активности клещей: что нужно знать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сезон активности клещей начинается ранней весной с наступлением тепла и заканчивается поздней осенью. Они являются переносчиками инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы призвали жителей быть острожными и дали советы по защите от клещей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сезон клещей начинается с апреля, а максимальный пик их активности приходится на май и июнь. Клещи нападают на человека не только в лесу, но и в городских парках, садах, на огородах. Клещ может перебраться на вас с рядом сидящего в транспорте грибника или садовода, а также прибыть в дом с шерстью домашних животных или с букетом полевых цветов.

«Окрестности Алматы относятся к территории, эндемичной по клещевому энцефалиту. В 2022 году в медицинские организации города по поводу присасывания клещей обращались 3084 человек, в том числе 1519 детей до 14 лет (49,2%). Всем своевременно была оказана экстренная медицинская помощь, введен противоклещевой иммуноглобулин. Было зарегистрировано семь случаев клещевого энцефалита и девять случаев клещевого боррелиоза, все больные своевременно получили лечение в стационарных условиях», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

Клещевой энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Асель Калыкова ответила на основные вопросы касательно клещевого энцефалита.

Как можно заразиться клещевым энцефалитом?

Клещевым энцефалитом можно заразиться при посещении эндемичных по клещевому энцефалиту территорий – в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках; при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т.д.; при втирании в кожу вируса, при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения.

Какие основные признаки болезни?

Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 30 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.

Кто подвержен заражению?

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

Как можно защититься от клещевого энцефалита?

Меры индивидуальной защиты и вакцинация от нападения иксодовых клещей – это основы профилактики клещевого энцефалита. В период сезона активности клещей при посещении природного очага клещевого энцефалита (походы в горы, леса, отдых в лагерях и оздоровительных организациях, расположенных в окрестностях Алматы) необходимо соблюдать следующие меры предосторожности по недопущению укусов клещей:

- не рекомендуется садиться и ложиться на траву;

- необходимо проводить частые осмотры одежды, тела и вещей и по возвращении домой внимательно осмотреть одежду и тело на предмет наличия клещей;

- носить однотонную и светлую одежду, брюки заправлять в сапоги, носки, верхнюю часть одежды – в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, ворот рубашки и брюки должны иметь застежки, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку;

- необходимо использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей. Вместе с тем, стоит помнить, что самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.

Где и как можно сделать прививку от клещевого энцефалита?

В Алматы прививки можно получить в городских поликлиниках по месту жительства (или по месту прикрепления) бесплатно после консультации врача. Курс вакцинации состоит их двух прививок с интервалом 1-7 месяцев. Прививки можно проводить в течение всего года, в том числе и в эпидсезон. Наиболее оптимальный интервал между первой и второй прививками равен 5-7 месяцев (осень-зима). Посещение очага клещевого энцефалита в эпидсезон допускается не раньше, чем через две недели после проведения второй вакцинации. Ревакцинацию проводят однократно через год после завершения курса вакцинации. Последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые три года однократно.

Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща?

В случае обнаружения присосавшего клеща, в наиболее ранние сроки (не позднее 4-го дня после присасывания клеща) необходимо, обращаться в пункты серопрофилактики, где окажут квалифицированную медицинскую помощь и осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита (введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей). Не следует самостоятельно удалять клеща, не пытайтесь раздавить клеща. Это опасно! Если на ваших руках есть царапины, порезы, вирус может попасть в кровь.

Экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита проводится в городе Алматы на базе следующих медицинских организаций (травматологические пункты):

- Центральная городская клиническая больница (ул. Жандосова, 6) – обслуживает взрослое население Бостандыкского и Медеуского районов;

- Больница скорой неотложной помощи (ул. Казыбек би, 96) – взрослое население Алмалинского района;

- Городская клиническая больница №4 (ул. Папанина, 220) – взрослое население Жетысуского и Турксибского районов;

- Городская клиническая больница №7 (мкр. Калкаман, 20) – взрослое население Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов;

- Центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40) – дети и подростки в возрасте до 17 лет (включительно) всех районов города.

«Соблюдение мер безопасности, использование репеллентов при выходе на природу, раннее обращение за медицинской помощью в случае присасывания клеща, своевременная профилактика и лечение способствуют благоприятному исходу заболевания», - заявила Асель Калыкова.