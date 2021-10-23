При тушении пожара в Павлодаре огнеборцы нашли тело женщины

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожар в Павлодаре произошёл в доме на площади 120 квадратных метров, первую медпомощь оказали мужчине - хозяину жилья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«22 октября, в 10 часов 37 минут, на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в доме 32 по улице Костылецкого, - рассказали журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - В пятикомнатном кирпичном доме происходило горение деревянных конструкций кровли с частичным обрушением, домашних вещей, мебели, бытовой техники общей площадью 120 квадратных метров».

Первой на место происшествия прибыла специализированная пожарная часть №1, отметили в ДЧС. В ходе разведки звено газодымозащитной службы на кухне обнаружило частично обгоревшее тело женщины 1963 года рождения.

«Бригада центра медицины катастроф оказала первую медицинскую помощь хозяину, мужчине, 1960 года рождения. Он от госпитализации отказался», - дополнили ситуацию в ведомстве.

В департаменте сообщили также, что пожар был ликвидирован в 11 часов 54 минут. Его причиной стало короткое замыкание электропроводов. Ущерб устанавливается. На месте работали 23 человека личного состава и 7 единиц техники ДЧС Павлодарской области, центра медицины катастроф, служб «102» и «103».

Фото ДЧС Павлодарской области.

На видео - комментарий заместителя начальника управления по ЧС Павлодара Тлекжана Галямова.