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    14:55, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    При СВМДА создан Совет мудрецов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При СВМДА создан Совет мудрецов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За создание такого органа проголосовали участники шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    «Документ о Совете мудрецов СВМДА считается принятым. Уважаемые коллеги! Я выражаю слова поздравления по созданию нового института СВМДА! Это консультативный орган, который будет предоставлять важные советы на высоком уровне по широкому кругу вопросов, связанным с развитием СВМДА, включая обеспечение мира и безопасности, а также имплементации мер доверия также как дальнейшие направления и приоритеты деятельности СВМДА. Казахстан готов приступить к незамедлительному осуществлению всех этих решений», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.

    Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру учредителя СМВДА Елбасы Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов организации.


    Теги:
    Международная деятельность РК СВМДА Международная деятельность Внешняя политика Казахстана
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