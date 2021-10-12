НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При СВМДА создан Совет мудрецов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За создание такого органа проголосовали участники шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Документ о Совете мудрецов СВМДА считается принятым. Уважаемые коллеги! Я выражаю слова поздравления по созданию нового института СВМДА! Это консультативный орган, который будет предоставлять важные советы на высоком уровне по широкому кругу вопросов, связанным с развитием СВМДА, включая обеспечение мира и безопасности, а также имплементации мер доверия также как дальнейшие направления и приоритеты деятельности СВМДА. Казахстан готов приступить к незамедлительному осуществлению всех этих решений», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру учредителя СМВДА Елбасы Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов организации.