При строительстве газохимического комплекса допущены нарушения в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета завершил государственный аудит на соответствие строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. При проверке выявлен ряд нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство завода в Атырау ведется с 2008 года на заемные средства Государственного банка развития Китая и средства Национального фонда Казахстана. Оператором строительства является казахстанская компания ТОО «KPI Inc.», подведомственная АО «ФНБ «Самрук-Казына».

«При этом за прошедшие 14 лет несколько раз происходила смена управляющих команд, подрядчиков и акционеров. В ходе аудиторской проверки установлено, что на момент заключения контракта строительства «под ключ» с генеральным подрядчиком - «China National Chemical Engineering Ltd.», не в полной мере определены механизмы контроля за ходом работ со стороны Казахстана. В контракте отсутствовал механизм верификации казахстанской стороной затрат генерального подрядчика и нанимаемых им отдельных компаний, не определена роль частных акционеров в проекте. Кроме того, устарела финансовая модель возврата инвестиций, выявлены факты реэкспорта оборудования и материалов», - сообщили в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

На текущий момент строительство комплекса находится на стадии завершения, ведутся пусконаладочные работы.

«Счетный комитет поддерживает усилия оператора проекта по своевременному завершению всех работ и запуску комплекса. Выработанные рекомендации по итогам аудиторской проверки представлены Президенту РК и должны быть учтены при заключении подобных контрактов в будущем», - сообщили в пресс - службе ведомства.

После завершения строительства, комплекс будет производить 1 млн 250 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена.