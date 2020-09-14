При Президенте РК образован Высший совет по реформам: кто вошел в его состав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При Президенте Республики Казахстан образован Высший совет по реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
О Высшем совете при Президенте Республики Казахстан по реформам
В целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать при Президенте Республики Казахстан Высший совет по реформам.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 14 сентября 2020 года
№ 414
УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 14 сентября 2020 года
№ 414
СОСТАВ
Высшего совета при Президенте Республики Казахстан
по реформам
Токаев
Касым-Жомарт Кемелевич
–
Президент Республики Казахстан, председатель
Сэр Сума Чакрабарти
–
заместитель председателя
члены Высшего совета:
Мамин
Аскар Узакбаевич
–
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Кошанов
Ерлан Жаканович
–
Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан
Досаев
Ерболат Аскарбекович
–
Председатель Национального Банка Республики Казахстан
Келимбетов
Кайрат Нематович
–
Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
Абылкасымова
Мадина Ерасыловна
–
Председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Республики Казахстан
Исекешев
Асет Орентаевич
–
Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан
Сулейменов
Тимур Муратович
–
Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан
Кулибаев
Тимур Аскарович
–
Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
Напомним, о создании Высшего совета по реформам при Президенте Республики Казахстан Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал в своем Послании народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий».