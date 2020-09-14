При Президенте РК образован Высший совет по реформам: кто вошел в его состав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При Президенте Республики Казахстан образован Высший совет по реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О Высшем совете при Президенте Республики Казахстан по реформам

В целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать при Президенте Республики Казахстан Высший совет по реформам.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 14 сентября 2020 года

№ 414

УТВЕРЖДЕН

Указом Президента

Республики Казахстан

от 14 сентября 2020 года

№ 414

СОСТАВ

Высшего совета при Президенте Республики Казахстан

по реформам

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – Президент Республики Казахстан, председатель Сэр Сума Чакрабарти – заместитель председателя члены Высшего совета: Мамин Аскар Узакбаевич – Премьер-Министр Республики Казахстан Кошанов Ерлан Жаканович – Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Досаев Ерболат Аскарбекович – Председатель Национального Банка Республики Казахстан Келимбетов Кайрат Нематович – Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Абылкасымова Мадина Ерасыловна – Председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Республики Казахстан Исекешев Асет Орентаевич – Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Сулейменов Тимур Муратович – Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Кулибаев Тимур Аскарович – Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

Напомним, о создании Высшего совета по реформам при Президенте Республики Казахстан Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал в своем Послании народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий».