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При пожаре в общежитии в Атырауской области эвакуировали 9 человек

21 Декабря 2022, 20:39
При пожаре в общежитии в Атырауской области эвакуировали 9 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Пожарные в Атырауской области эвакуировали 9 человек во время возгорания в общежитии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, сегодня поступил вызов. Начался пожар в двухэтажном общежитии, расположенном в микрорайоне ПМК-28 Курмангазинского района Атырауской области.

По прибытии к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что произошло возгорание деревянных конструкций пола в коридоре второго этажа общежития. Пожарные оперативно эвакуировали 9 человек. 4 детей эвакуировали по лестничному маршу со второго этажа, 5 взрослых - с помощью трехступенчатой лестницы через окно второго этажа.

Во время пожара 5 человек самостоятельно вышли на улицу. В результате оперативных действий пожарных подразделений удалось предотвратить распространение огня на квартиры.

В тушении пожара было задействовано 7 сотрудников и 2 единицы техники Курмангазинского отделения ДЧС Атырауской области.


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