При повышении цен на лекарства будут приниматься меры - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на лекарства регулируются и контролируются Министерством здравоохранения и Агентством по защите конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Комментируя вопрос возможного повышения цен на лекарства после внедрения маркировки с 1 июня текущего года, министр здравоохранения РК Ажар Гиният пояснила, что цены регулируются государством.
«Предельные цены устанавливаем и отслеживаем мы. При повышении предельных цен на лекарства будут приниматься соответствующие меры», - сказала Ажар Гиният на брифинге в СЦК.
По словам министра, современные методы маркировки лекарственных препаратов позволяют их отслеживать.
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день запасы вакцины Pfizer составляют 1 млн доз.
«На сегодняшний день запасы вакцины Pfizer составляют 1 млн доз. До конца июня имеется 500 тыс. доз», - пояснила Ажар Гиният.
Также глава Минздрава проинформировала о ходе вакцинации населения.
«Сегодня наше население охотно идет на вакцинацию и ревакцинацию. Ежесуточно вакцинируется около 15 тыс. человек. Поэтому реализация вакцины Pfizer идет по плану», - пояснила Ажар Гиният.