18 Мая 2022 14:21

При повышении цен на лекарства будут приниматься меры - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на лекарства регулируются и контролируются Министерством здравоохранения и Агентством по защите конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комментируя вопрос возможного повышения цен на лекарства после внедрения маркировки с 1 июня текущего года, министр здравоохранения РК Ажар Гиният пояснила, что цены регулируются государством.

«Предельные цены устанавливаем и отслеживаем мы. При повышении предельных цен на лекарства будут приниматься соответствующие меры», - сказала Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

По словам министра, современные методы маркировки лекарственных препаратов позволяют их отслеживать.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день запасы вакцины Pfizer составляют 1 млн доз.

«На сегодняшний день запасы вакцины Pfizer составляют 1 млн доз. До конца июня имеется 500 тыс. доз», - пояснила Ажар Гиният.

Также глава Минздрава проинформировала о ходе вакцинации населения.

«Сегодня наше население охотно идет на вакцинацию и ревакцинацию. Ежесуточно вакцинируется около 15 тыс. человек. Поэтому реализация вакцины Pfizer идет по плану», - пояснила Ажар Гиният.