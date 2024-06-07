При получении взятки в 6 млн тенге задержана лжесотрудница КНБ в Туркестанской области

В Туркестанской области при получении денежных средств в размере 6 млн тенге задержана женщина, которая обещала прекращение проверочных мероприятий. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКНБ.

— Как выяснилось в ходе мероприятия по задержанию, проведенного АФМ при координации прокуратуры Туркестанской области совместно с ДКНБ региона, оговоренная сумма денежного вознаграждения составила 12 млн тенге, при получении половины которых и была задержана указанная гражданка. По факту начато досудебное расследование, — сообщили в пресс-службе АФМ.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.