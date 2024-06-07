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    11:07, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    При получении взятки в 6 млн тенге задержана лжесотрудница КНБ в Туркестанской области

    деньги, взятка
    Фото: кадр из видео

    В Туркестанской области при получении денежных средств в размере 6 млн тенге задержана женщина, которая обещала прекращение проверочных мероприятий. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. 

    Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКНБ.

    — Как выяснилось в ходе мероприятия по задержанию, проведенного АФМ при координации прокуратуры Туркестанской области совместно с ДКНБ региона, оговоренная сумма денежного вознаграждения составила 12 млн тенге, при получении половины которых и была задержана указанная гражданка. По факту начато досудебное расследование, — сообщили в пресс-службе АФМ.

    Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

     

    Теги:
    Коррупция Закон и право Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Взятка АФМ
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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