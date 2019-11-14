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При подготовке новой индустриально-инновационной программы, следует учесть ошибки предыдущих программ - Президент

14 Ноября 2019 12:03
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При подготовке новой индустриально-инновационной программы, следует учесть ошибки предыдущих программ - Президент

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил на совещании развития Акмолинской области о необходимости направить все усилия на полную реализацию долгосрочной Стратегии Елбасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

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«Задача Правительства, депутатов Парламента, акимов областей – направить все свои усилия на полную реализацию долгосрочной Стратегии Елбасы, Плана нации и Пяти институциональных реформ. Только так мы сможем преодолеть вызовы и трудности», - сказал Президент.

«Нам не следует заниматься прожектерством, очковтирательством. При подготовке новой Государственной индустриально-инновационной программы, следует учесть все ошибки предыдущих программ. Необходим объективный анализ, эффективные действия, а не победные отчеты», - отметил Глава государства.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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