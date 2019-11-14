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вчера 22:25
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вчера 20:36
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вчера 16:55
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вчера 16:46
При подготовке новой индустриально-инновационной программы, следует учесть ошибки предыдущих программ - Президент
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил на совещании развития Акмолинской области о необходимости направить все усилия на полную реализацию долгосрочной Стратегии Елбасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.
Ежегодно государство выделяет значительные средства на развитие аграрного сектора - Касым-Жомарт Токаев
«Задача Правительства, депутатов Парламента, акимов областей – направить все свои усилия на полную реализацию долгосрочной Стратегии Елбасы, Плана нации и Пяти институциональных реформ. Только так мы сможем преодолеть вызовы и трудности», - сказал Президент.
«Нам не следует заниматься прожектерством, очковтирательством. При подготовке новой Государственной индустриально-инновационной программы, следует учесть все ошибки предыдущих программ. Необходим объективный анализ, эффективные действия, а не победные отчеты», - отметил Глава государства.
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