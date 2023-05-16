Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

При осложнении пожарной обстановки в России Казахстан направит почти 250 пожарных

Автор:  
Арайлым Мұрат
16 Мая 2023, 11:06
При осложнении пожарной обстановки в России Казахстан направит почти 250 пожарных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев рассказал о готовности пожарных служб Казахстана к возможным лесным пожарам. Также спикер заявил о том, что в случае осложнения пожарной обстановки в России Казахстан направит почти 250 пожарных и 46 единиц техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас у северного соседа (Россия) горят лесные массивы, напряженная пожарная обстановка. Какова готовность наших служб?» - спросил Премьер-Министр Алихан Смаилов первого вице-министра по ЧС Ибрагима Кульшимбаева на заседании Правительства.

Ибрагим Кульшимбаев ответил, что в целях сотрудничества и быстрого реагирования на возможные природные пожары ежегодно в регионах обновляются утвержденные планы взаимодействия приграничных пожарных подразделений.

«Ежегодно в регионах обновляются утвержденные планы взаимодействия приграничных подразделений. Силы и средства приграничных гарнизонов приведены в готовность на случай осложнения пожарной обстановки на территории Российской Федерации. От казахстанской стороны сформирована группировка сил и средств в количестве 247 человек личного состава, 46 единиц пожарной автотехники, двух воздушных бортов с водосливными устройствами. Чрезвычайная ситуация на приграничной территории находится на контроле министерства», - отметил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.


Россия   МЧС   Пожар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране