При осложнении пожарной обстановки в России Казахстан направит почти 250 пожарных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев рассказал о готовности пожарных служб Казахстана к возможным лесным пожарам. Также спикер заявил о том, что в случае осложнения пожарной обстановки в России Казахстан направит почти 250 пожарных и 46 единиц техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас у северного соседа (Россия) горят лесные массивы, напряженная пожарная обстановка. Какова готовность наших служб?» - спросил Премьер-Министр Алихан Смаилов первого вице-министра по ЧС Ибрагима Кульшимбаева на заседании Правительства.

Ибрагим Кульшимбаев ответил, что в целях сотрудничества и быстрого реагирования на возможные природные пожары ежегодно в регионах обновляются утвержденные планы взаимодействия приграничных пожарных подразделений.

«Ежегодно в регионах обновляются утвержденные планы взаимодействия приграничных подразделений. Силы и средства приграничных гарнизонов приведены в готовность на случай осложнения пожарной обстановки на территории Российской Федерации. От казахстанской стороны сформирована группировка сил и средств в количестве 247 человек личного состава, 46 единиц пожарной автотехники, двух воздушных бортов с водосливными устройствами. Чрезвычайная ситуация на приграничной территории находится на контроле министерства», - отметил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.