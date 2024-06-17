При каждых родах чувствую трепет — акушер-гинеколог Наталья Чеповская

С начала года в Карагандинской области появились на свет свыше 3,5 тысячи детей. Только за прошлый месяц акушеры перинатального центра №1 Карагандинской областной клинической больницы приняли 475 родов. Врачи трудятся круглые сутки, чтобы долгожданный малыш появился на свет здоровым. В чем сложность этой профессии и чем она затягивает будущих врачей, рассказала корреспонденту агентства Kazinform заведующая родильным отделением перинатального центра №1 Наталья Чеповская.

Наталья Чеповская уже 28 лет помогает появлению малышей на свет. Акушер-гинеколог за это время приняла десятки тысяч родов. И все же каждый раз испытывает волнение при рождении младенца. В профессии акушера без положительных эмоции никак, делится Наталья Владимировна.

— Наталья Владимировна, почему вы выбрали именно это направление медицины?

— Когда я поступила в Карагандинский государственный медицинский институт, у меня уже была цель стать гинекологом. Но в тот момент я еще до конца не понимала, насколько это важная и сложная профессия. Будучи на цикле акушерства на 4 курсе я впервые увидела рождение человека. И, когда это произошло, то для меня сразу все точки над i были расставлены, и основной моей целью стала работа в родильном доме.

— Что вы считаете самым главным в вашей сфере?

— Самое главное — это правильное наблюдение за беременными. Это своевременное предотвращение развития возможных осложнений и правильное клиническое мышление в отношении ведения беременности и родов. Ну, естественно, это профилактика послеродовых осложнений.

— В последние годы стало много врожденных пороков у детей. С чем это связано?

— Сложно сказать, в чем причина наличия врожденных пороков. У нас сейчас хорошо поставлена перинатальная диагностика, когда женщина своевременно планирует беременность, готовится к беременности, своевременно обращается за помощью к специалистам ультразвуковой диагностики, проходит скрининги во время беременности. Избежать некоторые патологии возможно в современных условиях, но, к сожалению, иногда женщины поздно обращаются за медицинской помощью. Невовремя становится на учет по беременности. Также влияет наличие каких-то хронических инфекции или острых вирусных инфекции, которые беременная могла перенести в ранних сроках формирования органов у детей. Также влияют наследственные факторы, какие-то хромосомные заболевания. К сожалению, сейчас очень высокий процент не развивающихся беременностей или так называемая замершая беременность.

— Что касается младенческой смертности. Какие у вас новшества вводятся, чтобы снизить этот показатель?

— В сравнении с предыдущим годом, мы немного снизили показатель младенческой смертности. Для того, чтобы снизить эти показатели, прежде всего нужно очень внимательно и правильно вести беременную, предотвращать развитие возможных осложнений. Чаще всего смертность возникает при преждевременных родах. Наш перинатальный центр является центром третьего уровня по регионализации. Мы принимаем беременных, начиная с 22 недели и заканчивая 41 недели беременности. То есть все возможные сроки, в которых поступают беременные и чем меньше срок гистации у беременной, когда возникают преждевременные роды, тем выше риск развития младенческой смертности. У нас неонатологи — высококвалифицированные специалисты, и у них очень хорошие показатели выхаживания недоношенных детей. Очень многие дети от нас уходят домой с мамами и, в общем-то живут полноценной жизнью.

— Оборудование и кадры: насколько у вас все обеспечено?

— Оборудование у нас закупается ежегодно — кювезы, столы с подогревом, различные инфузоматоры, и оно соответствует третьему уровню работы родильного дома, потому что к нам поступают женщины с различными диагнозами, с высоким артериальным давлением, сахарным диабетом, с заболеваниями эндокринологической, неврологической системы, после сложных травм, после различных сотрясении и т. д. Этих женщин консультируют все необходимые узкие специалисты. Руководство делает все для того, чтобы родильный дом существовал, работал на высоком уровне. У нас проводят оперативные вмешательства, которые проводятся детям при врожденных пороках развития. Здесь было закуплено специальное оборудование для того, чтобы лечить врожденную ретинопатию, то есть коррекцию зрения у недоношенных детей.

— Если вспомнить ваше первое впечатление от родов и сейчас, испытываете ли вы ту же радость, как почти 30 лет назад?

— Вы знаете, вот как артисты некоторые говорят, сколько бы раз я на сцену не выходил, я всегда испытываю волнение. Всегда есть какой-то трепет с каждыми родами, которые ты проносишь сквозь себя. Эта женщина становится для тебя родной, она как твоя сестра или подруга. Именно так нужно относиться к пациентам, тогда пациенту становится от этого легче. У нас налаживаются коммуникативные связи, мы хорошо понимаем друг друга. У женщины пропадает стресс, она хорошо настраивается, и в связи с этим удачно проходят роды. По другому никак, потому что если врач будет безразличен и не будет никак проявлять заботу, то будет сложно добиться хорошего результата в родильном зале.

— Сколько родов вы приняли за свою карьеру?

— Сложно сказать, сколько деток родилось. В мае у нас в перинатальном центре прошло 475 родов. Мы работаем все в команде в одном коллективе. Каждые из докторов, которые здесь дежурят, все участвуют в принятии родов. Но однозначно можно сказать, что их уже несколько тысяч. У нас население растет, женщины стремятся иметь несколько детей. Сейчас 3 ребенка это уже считается среднестатистической семьей. Очень часто приходят и за пятым, и за шестым ребенком. Вот сегодня, например, у меня была женщина 35 лет, которая родила седьмого ребенка. Радует то, что люди хотят иметь большие семьи, это укрепляет государство, это дает уверенность в завтрашнем дне. Я очень радуюсь, когда мне присылают на дни рождения деток их фотографии. И когда вижу, как они подросли, это поднимает настроение. Хочется работать, хочется что-то делать, помогать людям. Это большой стимул, большая мотивация в жизни.

— В канун Вашего профессионального праздника, что бы вы хотели пожелать своим коллегам?

— Хотела бы пожелать моим дорогим коллегам, чтобы они были здоровы, чтобы у них не было тяжелых дежурств, чтобы когда они шли на какую-то сложную операцию, им сопутствовала удача, уверенность, чтобы рука их была крепка, они делали правильные решения, и чтобы их пациенты всегда уходили довольные и здоровые.