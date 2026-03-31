РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:24, 30 Март 2026 | GMT +5

    При какой температуре отключат отопление в Костанае

    На севере республики по традиции отопление отключат позже всех — до установления среднесуточной плюсовой температуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Как рассказали в акимате города Костанай, точные сроки сможет определить только предстоящая апрельская погода.

    — Завершение отопительного сезона наступает при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха на протяжении пяти суток +10 градусов, — сообщили в ответе на запрос.

    Таким образом, если теплая погода установится стабильно, отопление могут отключить уже в апреле. Однако при резких похолоданиях сроки могут сдвинуться.

    Жителям советуют учитывать погодные перепады и заранее подготовиться: проверить состояние окон и утепление жилья, а также быть готовыми к возможным колебаниям температуры в квартирах в переходный период.

    Ранее Kazinform писал, когда отключат отопление в ШымкентеТуркестанской и Жамбылской областях.

    Теги:
    Отопительный сезон Костанайская область Отопление
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают