При какой температуре отключат отопление в Костанае

Как рассказали в акимате города Костанай, точные сроки сможет определить только предстоящая апрельская погода.

— Завершение отопительного сезона наступает при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха на протяжении пяти суток +10 градусов, — сообщили в ответе на запрос.

Таким образом, если теплая погода установится стабильно, отопление могут отключить уже в апреле. Однако при резких похолоданиях сроки могут сдвинуться.

Жителям советуют учитывать погодные перепады и заранее подготовиться: проверить состояние окон и утепление жилья, а также быть готовыми к возможным колебаниям температуры в квартирах в переходный период.

