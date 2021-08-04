При каких условиях будет проводиться ревакцинация населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При каких условиях будет проводиться ревакцинация населения? Об этом рассказала врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Сауле Атыгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет изучаться иммунная прослойка населения и напряженность, как постинфекционного, так и поствакцинального иммунитета. В зависимости от того, насколько долго будет сохраняться высокий уровень антител у переболевших и провакцинированных, вопрос будет обсуждаться в специальной среде: врачи-иммунологи, вирусологи, инфекционисты. Будут даны рекомендации Министерству здравоохранения по необходимости или отсутствия необходимости в ревакцинации населения», - прокомментировала инфекционист.

По ее словам, сейчас идет обсуждение среди отечественных ученых. Насколько быстро решится вопрос, зависит от результатов.

«Прежде чем, выдавать какой-то результат, вопрос требует изучения. Вопрос ревакцинации решается после того, когда мы будем знать, насколько долго сохраняются антитела в организме человека, переболевшего инфекцией или вакцинированного, какое количество антител сохраняется, насколько долго. Когда получим результаты, тогда и будет ответ на вопрос о ревакцинации», - добавила Сауле Атыгаева.



