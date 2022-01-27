При дистанционном обучении целесообразно использовать различные цифровые ресурсы – учитель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Одной из последних инноваций в образовании стала возможность дистанционного обучения. Школьники и учителя приняли эту тенденцию. Каковы преимущества и недостатки онлайн-обучения. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал учитель казахского языка и литературы гимназии № 79 города Алматы, суперфиналист проекта «Digital ұстаз Алматы» Сункар Аскаров.

- Сункар Талгатович, расскажите о плюсах и минусах дистанционного обучения?

- Дистанционное обучение это – требование времени. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране переход на онлайн-обучение был положительным решением. Потому что, забота о здоровье детей является важным аспектом.

Во время дистанционного обучения учащиеся имеют возможность обучаться, не выходя из дома, через компьютер или смартфон.

Еще одним преимуществом дистанционного обучения является то, что учащиеся, у которых не очень сильно развита способность к восприятию, имеют больше шансов самостоятельно освоить сложные темы, просматривая и слушая видео-лекции учителя по несколько раз. Однако, у этого вопроса есть и другая сторона. В домашних условиях далеко не все ученики воспринимают свою комнату как «учебное заведение». Теряются порядок и дисциплина. Конечно, в образовательном процессе очень важно прямое «живое» общение между учителем и учеником.

- Не снижает ли онлайн-обучение знаний учащихся?

- Обучение в формате-онлайн напрямую зависит от интернета. В этой связи хочется отметить, что государство заботится о малообеспеченных семьях и создает условия для полноценного обучения учащихся.

Обучение в онлайн-формате требует от учителя большей ответственности. Дело в том, что раньше к такому методу обучения не были готовы ни учитель, ни ученик. Думаю, что при обучении в онлайн-формате уровень знаний не снизится, если каждый ученик ответственно выполнит возложенную на него задачу будет присутствовать на уроке.

- Как вы думаете, какое положительное влияние оказало дистанционное обучение для школьников?

- Самый важный положительный эффект дистанционного обучения для учащихся заключается в том, что ребенок большую часть времени проводит рядом с родителями и близкими, может получить образование в любое время. Есть возможность самостоятельно найти материал, необходимый для занятий. Думаю, что у школьника повысится способность к самообразованию. Главное, чтобы он учился в безопасной для здоровья зоне.

- Какую платформу лучше выбрать в дистанционном обучении?

- Сейчас очень много образовательных платформ. Очевидно, что ни одна из них не сможет заменить учителя. При этом качество образования повышается, если учитель правильно выбирает платформу и рационально использует ее на своем уроке. При дистанционном обучении сложнее вызвать у учащихся интерес к учебе. Поэтому во время занятий желательно использовать различные цифровые ресурсы, платформы. В своей практике я использую приложения «Онлайн-мектеп» , «Classtime», «Edpuzlle». Эти приложения ускоряют процесс обратной связи между учителем и учеником. Являются незаменимыми помощниками учителя, помогают следить за успеваемостью учащихся класса. А учащиеся могут сами контролировать свои учебные достижения и определять направления развития. Эти платформы требуют от учителей дополнительного творческого поиска.

- Проводилась ли предварительная подготовка учителей?

- С начала дистанционного обучения в гимназии № 79, где я работаю, были организованы дистанционные курсы, семинары для учителей, организованные администрацией школы. С сентября 2021 года администрацией Алматы и Академией «EdCrunch» был организован проект «Digital ұстаз Алматы».

В рамках проекта были проведены образовательные вебинары через ZOOM (была возможность повторить записи в сети You Tube), а квалифицированные педагоги в социальных сетях поделились интересной и полезной информацией. В этом проекте мог принять участие любой педагог, работающий в сфере образования. На заключительном этапе проекта отобрали тридцать учителей из ста, познакомили с тонкостями цифровой педагогики и помогли отточить мастерство. Этот проект дал большой импульс развитию цифровой педагогики в нашем городе.

- Спасибо за интервью!